Parkinson : Qui sont les plus à risque ?

La maladie de Parkinson, une des maladies neurodégénératives les plus courantes en France, ne cible pas uniquement les seniors, contrairement à ce que l'on pourrait penser. Saviez-vous que la journée mondiale de cette pathologie est célébrée chaque année le 11 avril ?

Tl;dr La maladie de Parkinson est une pathologie neurodégénérative courante en France.

Elle se caractérise par des symptômes moteurs et des troubles cognitifs.

Les hommes sont plus touchés que les femmes, et le risque augmente avec l’âge.

La génétique, l’environnement quotidien et le vieillissement peuvent tous jouer un rôle dans le développement de la maladie.

La maladie de Parkinson : une réalité en France

La maladie de Parkinson, deuxième cause de handicap moteur chez l’adulte après les accidents vasculaires cérébraux, est une pathologie neurodégénérative courante en France. Selon l’Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm), en février 2022, 272.500 personnes en étaient atteintes, avec 25.000 nouveaux cas déclarés chaque année.

Les symptômes de Parkinson

La maladie de Parkinson est une affection chronique qui évolue lentement. Elle se caractérise par des symptômes moteurs, tels que la lenteur et la difficulté de mouvement, la rigidité musculaire, des troubles de l’équilibre. On note également des troubles cognitifs et du comportement. Le diagnostic est posé si deux des trois comportements majeurs sont présents : lenteur à initier les mouvements, raideur musculaire spécifique, et tremblement au repos.

Les facteurs de risque

Les causes précises de ce trouble neurodégénératif restent inconnues. Toutefois, certains facteurs peuvent augmenter le risque de développer la maladie. Les hommes sont 1,5 fois plus touchés que les femmes, et l’âge est également un facteur : la fréquence de la maladie augmente avec l’âge, avec un pic entre 85 et 89 ans. En outre, des facteurs environnementaux, comme l’exposition à des solvants organiques, des métaux lourds ou des pesticides, peuvent également jouer un rôle.

