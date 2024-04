La vaccination progresse en France, mais la grippe et le Covid-19 restent en retrait

En métropole française, Santé publique France rapporte que plus de 80% des individus sont en faveur de la vaccination. Que pensez-vous de cette forte adhésion à la vaccination ?

Tl;dr Le niveau de vaccination en France a progressé en 2023.

La couverture vaccinale des nourrissons a nettement augmenté.

La vaccination des adolescents et des adultes reste insuffisante.

La confiance en la vaccination s’est stabilisée à un niveau élevé, malgré des disparités socio-économiques.

Progression de la couverture vaccinale en France

Selon un bilan de Santé publique France publié au début de la semaine européenne de la vaccination, la couverture vaccinale en France a connu une progression notable en 2023. Cependant, elle doit encore être améliorée pour lutter efficacement contre certaines infections.

Un bond significatif dans la vaccination des nourrissons

L’agence sanitaire française note une augmentation significative de la couverture vaccinale chez les nourrissons. En effet, 75 % des nourrissons nés en 2023 ont reçu au moins une dose du vaccin contre le méningocoque B à huit mois, contre 49 % en 2022. En ce qui concerne le rotavirus, un tiers des nourrissons nés en 2023 a reçu au moins une dose de vaccin à huit mois.

“Il est particulièrement nécessaire de renforcer le rattrapage vaccinal chez tous les enfants, adolescents et jeunes adultes nés après 1980 qui n’auraient pas reçu un schéma complet à deux doses”, souligne l’agence.

Vous aimez nos contenus ? Recevez chaque jour nos dernières publications gratuitement et directement dans votre boite mail Recevoir la newsletter

📅 du 22 au 28 avril : Semaine européenne de la vaccination

➡l’occasion de s’informer et de faire le point sur ses vaccins 💉

8 personnes sur 10 favorables à la #vaccination en France hexagonale

Coordination @Sante_Gouv @SantePubliqueFr #ARS ⤵https://t.co/4DJ9in4ZhT pic.twitter.com/oVKuySjC2T — SantépubliqueFrance (@SantePubliqueFr) April 22, 2024

Vaccinations insuffisantes chez les adultes et adolescents

Cependant, la proportion de personnes vaccinées reste insuffisante chez les adolescents et les adultes, notamment pour le méningocoque C, la grippe et le Covid-19. En effet, seulement un tiers des personnes de 65 ans et plus ont été vaccinées contre le Covid-19.

Confiance en la vaccination : un niveau élevé malgré les disparités

L’adhésion à la vaccination s’est stabilisée à un niveau élevé en France en 2023, avec plus de 8 personnes sur 10 favorables à la vaccination. Néanmoins, de fortes disparités socio-économiques persistent et, pour la première fois depuis la pandémie, cette confiance tend à diminuer chez les personnes les plus âgées. La défiance envers certaines vaccinations, notamment celle contre le Covid-19, reste importante parmi les personnes âgées de 18 à 75 ans en métropole.