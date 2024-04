Découverte du Covid-19 : Focus sur le nouveau variant “XDK”

En dépit de l’incertitude qui entoure ce nouveau variant, il est crucial de rester vigilant et de continuer à respecter les gestes barrières. La science progresse, mais le virus aussi. Restons prudents.

Les virologues et épidémiologistes continuent d’étudier ce nouveau variant, toujours à la recherche d’informations pertinentes. Pour l’heure, leur attention reste principalement tournée vers le variant JN.1, largement majoritaire. Bruno Lima , chef du service de virologie à l’ hôpital de la Croix-Rousse à Lyon, a affirmé : “C’est un virus qui, du point de vue de la réponse immunitaire , se comporte de la même manière que JN.1.”.

“XDK” est un produit de la recombinaison des variants JN.1.1.1 et XBB.1.16.11, tous deux faisant partie de la famille Omicron. Ces derniers ont été classifiés comme “variants à suivre” (VOI), écartant ainsi la catégorie des “variants préoccupants” (VOC).

La pandémie de Covid-19 , bien que discrète en France, continue de se transformer avec l’apparition d’un nouveau variant baptisé “XDK”. Ce dernier a été détecté dans plus de 20% des échantillons étudiés ; toutefois, pour l’heure, il n’est pas source d’inquiétude.

