Quatre ans après le premier confinement : les héros de première ligne partagent leurs récits du Covid-19

Il y a exactement quatre ans, Emmanuel Macron annonçait le premier confinement pour lutter contre le Covid-19. Aujourd'hui, les travailleurs de première ligne se remémorent pour CNEWS les évènements marquants de cette crise sanitaire. Et vous, quels moments vous ont le plus marqué durant cette période ?

Quatre ans après le premier confinement : le regard des travailleurs de première ligne

Il y a exactement quatre ans, le président Emmanuel Macron annonçait le premier confinement en France, une mesure radicale pour freiner la propagation du Covid-19. Aujourd’hui, les travailleurs dits de « première ligne » se souviennent de cette période exceptionnelle et partagent leurs expériences.

Le personnel soignant face à l’inconnu

Emmanuel Macron avait déclaré « Nous sommes en guerre », une phrase qui a résonné dans tous les foyers français. Le 17 mars 2020, la vie des Français a basculé lorsque le confinement a été instauré. Parmi les plus touchés, le personnel soignant a dû faire face à une situation sans précédent. Naïza, infirmière dans un hôpital parisien, se rappelle l’augmentation des hospitalisations et du manque de lits. Pourtant, malgré la pression, elle a dû laisser ses études de côté pour prêter main-forte à ses collègues.

Les supermarchés : un autre front

Les supermarchés n’ont pas été épargnés par la crise. Avec l’introduction de nouvelles règles et restrictions, les employés ont dû s’adapter et faire preuve de résilience. Léa, caissière au Monoprix, se souvient de l’angoisse qu’elle a vécue, oscillant entre la peur de contracter le virus et celle de contaminer ses proches. Malgré les difficultés, elle souligne que le personnel a réussi à mettre en place des mesures de protection, même si elles étaient rudimentaires au début.

L’après-Covid : un nouvel horizon

Quatre ans après, les travailleurs de première ligne semblent mieux préparés à affronter une situation similaire. Naïza estime que malgré les difficultés, l’expérience acquise lors de la première vague de la pandémie permettrait d’appréhender plus sereinement une éventuelle nouvelle crise sanitaire.