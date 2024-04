Covid-19 : Qui est visé par la nouvelle vague de vaccination ?

Dès ce lundi 15 avril, la France lance une nouvelle campagne de vaccination contre le Covid-19 qui durera deux mois, sans toutefois englober l'ensemble de la population. Vous demandez-vous qui sera concerné par cette campagne ?

Une nouvelle campagne de vaccination contre la Covid-19

En prévision des Jeux Olympiques de Paris en 2024 et face à la menace d’une résurgence de la Covid-19, la France lance une nouvelle campagne de vaccination ce lundi 15 avril. Selon les recommandations de la Haute Autorité de santé (HAS), cette initiative vise à protéger les populations les plus vulnérables.

Une campagne ciblée

Cette nouvelle campagne, qui s’étendra sur deux mois jusqu’au 16 juin 2024, ne s’adresse pas à tous. Elle cible principalement les personnes de 80 ans et plus, les individus immunodéprimés, les résidents en Ehpad ou en USLD (unités de soins de longue durée), et d’autres personnes à très haut risque, selon la situation médicale individuelle.

Le renouvellement du vaccin

Il est important de noter que le renouvellement vaccinal doit avoir lieu trois mois après la dernière injection ou infection par la Covid-19. “Pas d’ouverture de centres de vaccination pour cette nouvelle campagne,” avertit le site gouvernemental Service-public.fr. Ainsi, les vaccins seront administrés directement dans les Ehpad et les USLD, ainsi que par des professionnels de santé habilités comme les médecins généralistes, les pharmaciens, les infirmiers, les sages-femmes ou les dentistes.

