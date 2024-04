Covid : nouvelle campagne de vaccination le 15 avril 2024

L'introduction de cette nouvelle campagne de vaccination contre le Covid-19, qui a commencé le 15 avril et se poursuivra jusqu'au 16 juin, vise principalement à protéger les personnes "les plus vulnérables", notamment celles âgées de 80 ans et plus. Comment réagissez-vous à cette initiative ?

Lutte contre le Covid-19 en France : point sur la nouvelle campagne de vaccination

Face à la menace persistante du Covid-19, un nouveau cycle de rappel vaccinal est à l’ordre du jour en France pour lutter contre le virus. Plusieurs années après l’apparition du virus, la lutte contre ce dernier reste prioritaire avec l’instauration d’une nouvelle campagne de vaccination.

Un focus sur les populations à risque

Cette initiative débute aujourd’hui, pour les patients jugés à risque. Elle se poursuivra jusqu’au 16 juin prochain. Selon la Direction générale de la Santé (DGS), les personnes de 80 ans et plus sont concernées en priorité. Toutefois, il est également recommandé aux personnes immunodéprimées et aux résidents des établissements de santé de recevoir une nouvelle dose, sans considération d’âge.

Une campagne axée sur la protection et la prévention

Emphasise la DGS, cette campagne vise “à protéger les populations les plus sensibles et à limiter la propagation du virus tout au long de l’année”.

En outre, recevoir le rappel au printemps offre une protection pendant la période estivale, période durant laquelle les risques pourraient être exacerbés par la circulation internationale de personnes autour des événements tels que les Jeux olympiques et paralympiques.

Simplicité du processus de vaccination

Quant au processus de vaccination, il demeure simple. Pour recevoir votre dose, prenez rendez-vous avec votre professionnel de santé sans nécessité de présenter des documents supplémentaires. Un conseil important: si vous avez été infecté ou vacciné dans les trois derniers mois, une attente de trois mois est requise avant l’administration de la dose de rappel.

Ces efforts s’inscrivent dans la poursuite des initiatives précédentes qui ciblaient principalement les personnes de plus de 65 ans, celles atteintes de comorbidités, les femmes enceintes et les résidents d’établissements de santé. Selon Santé publique France, un tiers des Français de plus de 65 ans ont obtenu un rappel depuis le début de la dernière campagne.