Vacciné 217 fois contre le Covid-19 sans aucun effet secondaire, cet Allemand stupéfie les scientifiques

Un homme en Allemagne a reçu 217 doses du vaccin contre le Covid-19, sans présenter d'effets secondaires selon les analyses. Quelles pourraient être les implications de cette découverte étonnante ?

Tl;dr Un Allemand s’est fait injecter 217 doses de vaccins contre le Covid-19.

Aucun effet secondaire n’a été observé à la suite de ces injections.

Les scientifiques ne recommandent toutefois pas l’hypervaccination.

Une enquête judiciaire est en cours concernant les allégations de fraude.

Un cas extrême de vaccination

Il est possible que vous ayez entendu parler de personnes recevant une deuxième, voire une troisième dose de vaccin contre le Covid-19. Cependant, un homme en Allemagne a poussé cette idée à son extrême, en se faisant injecter pas moins de 217 doses de différents vaccins entre juin 2021 et novembre 2023.

Des vaccins de plusieurs fabricants

L’homme, âgé de 62 ans, n’a pas discriminé entre les fabricants. Il s’est fait injecter les vaccins de Johnson&Johnson, AstraZeneca, Moderna, Pfizer-BioNTech et même Sanofi.

Aucun effet indésirable constaté

Selon une étude publiée dans la revue scientifique The Lancet Infectious Diseases, l’homme n’a jamais été testé positif au virus malgré de nombreux tests antigéniques, PCR et sérologiques effectués. De plus, aucune réaction indésirable n’a été constatée suite à ces injections. Les scientifiques signalent néanmoins que l’“hypervaccination” n’est pas approuvée comme stratégie pour renforcer l’immunité.

Parallèlement à cette expérience singulière, une enquête judiciaire a été ouverte à l’encontre de cet individu pour des “allégations de fraude”, bien que pour le moment, aucune action pénale n’ait été entreprise.