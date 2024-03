Hiver moins féroce : baisse de la virulence des épidémies de grippe, Covid-19 et bronchiolite

Dans un premier bilan hivernal révélé ce mardi 27 février, les autorités sanitaires ont indiqué que les épidémies de Covid-19, de bronchiolite et de grippe ont été moins sévères en France que l'année précédente. Quelle en serait la cause selon vous ?

Tl;dr Moins de cas de Covid-19, grippe et bronchiolite en France cet hiver.

Moins de saturation des services d’urgence et de pédiatrie.

Le traitement préventif Beyfortus affiche d’excellents résultats contre la bronchiolite.

La Haute autorité de santé évaluera l’impact du Beyfortus en juin.

Un hiver sous le signe de la santé

L’hiver 2023-2024 a été plus clément pour la France sur le plan sanitaire. Les épidémies de Covid-19, grippe et bronchiolite ont été moins virulentes que l’année précédente, selon un premier bilan hivernal présenté le 27 février par les responsables de Santé publique France et de l’assurance maladie.

Une baisse notable des épidémies

Après un hiver 2022-2023 qualifié d'”épouvantable” par Grégory Emery, le directeur général de la Santé, ce dernier se montre plus optimiste. Les trois épidémies ont touché “beaucoup moins de bébés de moins de 3 mois” cette saison. De plus, la saturation des urgences et de la pédiatrie a été moins généralisée et prolongée que l’année précédente.

Le rôle du Beyfortus

Le traitement préventif Beyfortus, développé par Sanofi et AstraZeneca, a contribué à cette amélioration. Ce médicament, qui vise à immuniser les bébés contre la bronchiolite, a été largement adopté avec une “adhésion extraordinaire, de l’ordre de 85% d’acceptation des familles”, selon la Pr Christelle Gras-Le Guen, responsable de la campagne gouvernementale liée à ce traitement.

Il est encore trop tôt pour mesurer précisément l’impact du Beyfortus sur l’épidémie et les hospitalisations, mais les premiers résultats sont jugés “positifs” par Grégory Emery. La Haute autorité de santé donnera une évaluation en juin sur le service médical rendu par le Beyfortus.