Retour sur le premier décès de Covid-19 en Chine, il y a quatre ans

Le 11 janvier 2020 marque l'annonce officielle par la Chine du premier décès dû au Covid-19, une maladie alors nouvellement identifiée par les autorités. Quatre ans après, où en sommes-nous avec cette pandémie ?

Il y a quatre ans, le 11 janvier 2020, la Chine annonçait officiellement son premier décès lié au Covid-19. Un homme de 61 ans, dont le nom n’a jamais été révélé, succombait à un virus qui allait bouleverser le monde.

En quelques mois, le virus, d’abord signalé comme une “mystérieuse pneumonie”, s’est propagé à travers le monde, changeant les pratiques d’hygiène de tous et affectant profondément notre façon de vivre. Les premières contaminations hors de Chine sont enregistrées en Thaïlande puis au Japon en janvier, et le 20 du même mois, le pneumologue chinois Zhong Nanshan révèle que le virus est transmissible entre humains.

Le 16 mars 2020, avec 75.875 cas recensés et 4.635 morts, l’Organisation mondiale de la santé déclare l’état de pandémie mondiale. Cinq jours plus tard, la France, comme beaucoup d’autres pays, entre en confinement.

Les crèches, établissements scolaires et universités ferment leurs portes. Les déplacements sont limités et les frontières de l’espace Schengen sont fermées. Ceux qui résistent à ces mesures, comme le Dakota du Sud aux États-Unis, en paient le prix fort. Pourtant, au cœur de la crise, une lueur d’espoir se dessine : le 8 avril 2020, Wuhan, épicentre de l’épidémie, commence à sortir du confinement.

La lutte contre le virus s’intensifie. Les campagnes de vaccination démarrent en décembre 2020. En France, la vaccination s’accélère en août 2021 et le passe sanitaire devient obligatoire pour accéder à de nombreux lieux publics. En janvier 2022, il est remplacé par le passe vaccinal. En mars 2022, la vie reprend son cours.

L’avis de la rédaction

Quatre ans après le premier décès officiel, le Covid-19 a laissé une empreinte indélébile sur le monde. Il a remodelé nos vies, nos sociétés et nos comportements. Pourtant, malgré les défis et les douleurs, l’humanité a fait preuve d’une résilience remarquable. Nous avons appris, nous nous sommes adaptés, et nous les avons surmontés. La pandémie a mis en lumière notre capacité à nous unir face à l’adversité et à avancer ensemble vers un avenir meilleur.