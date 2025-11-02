Une étude révèle un risque accru d’autisme chez les enfants nés de mères atteintes du Covid-19 pendant la grossesse

Une nouvelle étude révèle que les enfants nés de mères ayant contracté le Covid-19 pendant leur grossesse présentent un risque accru de développer des troubles du spectre autistique, selon l’analyse des données recueillies auprès de plusieurs milliers de naissances.

Tl;dr Covid-19 pendant la grossesse augmente le risque de troubles neurodéveloppementaux.

Risques accrus pour les garçons et lors du troisième trimestre.

L’autisme et les troubles du langage sont les diagnostics fréquents.

Un risque accru pour les enfants nés de mères infectées

Les conséquences de la pandémie de Covid-19 continuent de se dévoiler, particulièrement lorsqu’il s’agit des plus jeunes. Une récente étude menée par des chercheurs du Massachusetts General Hospital révèle que les enfants dont les mères ont contracté le virus durant la grossesse présentent un risque sensiblement supérieur d’être diagnostiqués avec des troubles neurodéveloppementaux, dont l’autisme. Plus précisément, cette recherche publiée dans la revue Obstetrics and Gynecology a analysé plus de 18 000 naissances au sein du réseau Mass General Brigham, entre mars 2020 et mai 2021.

Des résultats qui interrogent : chiffres clés et tendances observées

À la lumière des données recueillies, il apparaît que les enfants exposés in utero à la SARS-CoV-2 ont une probabilité accrue — environ 16 % plus élevée — de recevoir un diagnostic de trouble neurodéveloppemental avant l’âge de trois ans, comparativement aux enfants n’ayant pas été exposés. Ce sur-risque s’avère encore plus marqué chez les garçons et lorsque l’infection maternelle survient au cours du troisième trimestre, période jugée critique pour le développement cérébral. Un chiffre retient particulièrement l’attention : parmi les enfants dont la mère avait été contaminée pendant la grossesse, 2,7 % ont reçu un diagnostic d’autisme, contre seulement 1,1 % chez les autres.

L’importance d’une vigilance parentale renforcée

Selon le Dr Lydia Shook, spécialiste en médecine materno-fœtale et auteure principale, ces résultats sont « particulièrement notables en raison de leur plausibilité biologique ». Pour elle, il s’agit d’un signal d’alarme : une meilleure connaissance des risques permettrait aux parents d’être plus attentifs à l’évaluation et au suivi de leurs enfants. L’étude souligne notamment une prévalence accrue non seulement de l’autisme, mais aussi des troubles du langage ou de la motricité.

Pandémie et vaccination : quelles perspectives ?

On relèvera que cette enquête a été menée avant la large disponibilité des vaccins contre le Covid-19. Ainsi, près de 93 % des mères étudiées n’avaient reçu aucune dose. Cette circonstance a permis aux chercheurs d’isoler l’impact direct du virus sur le développement fœtal, sans interférence vaccinale. Le Dr Andrea Edlow, co-auteure senior, rappelle que ces constats soulignent « l’importance cruciale d’éviter une infection au Covid-19 durant la grossesse, surtout à une époque où la confiance envers la vaccination peut vaciller ».

Pour synthétiser ce panorama complexe : selon ces données récentes, prévenir l’infection reste aujourd’hui un enjeu majeur pour protéger le développement cérébral des enfants à naître.