Des mutations génétiques identifiées chez les enfants des employés de Tchernobyl

Des mutations de l’ADN ont été identifiées chez les enfants dont les parents ont travaillé sur le site de Tchernobyl, apportant un éclairage nouveau sur les conséquences génétiques de l’exposition à la catastrophe nucléaire sur les générations suivantes.

Tl;dr Première preuve claire d’un effet transgénérationnel lié à Tchernobyl.

L’ADN des enfants de parents irradiés présente plus de mutations groupées.

Le risque sanitaire pour ces enfants reste très faible.

Des traces génétiques persistantes après Tchernobyl

Au fil des décennies, les conséquences de la catastrophe nucléaire de Tchernobyl continuent d’alimenter la recherche scientifique. Aujourd’hui, une équipe internationale dirigée par l’Université de Bonn dévoile une avancée inédite : pour la première fois, des chercheurs apportent la preuve directe que l’exposition à la radiation ionisante chez les parents peut laisser une empreinte génétique détectable chez leurs enfants.

Des mutations groupées liées à l’exposition parentale

Plutôt que de s’attarder sur les mutations ADN classiques observées dans la descendance, les scientifiques ont privilégié l’étude des « clustered de novo mutations (cDNMs) » – c’est-à-dire des groupes de deux mutations ou plus, rapprochées, n’apparaissant que chez les enfants issus de parents exposés. Ce choix méthodologique vise à repérer les altérations susceptibles d’être causées par des ruptures du brin d’ADN consécutives à une irradiation.

Les résultats sont frappants : en moyenne, on compte 2,65 cDNMs par enfant dans le groupe des anciens liquidateurs de Tchernobyl, contre 1,48 chez les enfants d’opérateurs radars allemands exposés et seulement 0,88 dans le groupe témoin. Même si ces chiffres peuvent être légèrement surestimés par le « bruit » statistique inhérent à ce type d’analyse génomique, l’écart demeure significatif après ajustement.

L’impact sanitaire semble limité

L’équipe précise toutefois que la majorité de ces mutations se trouve dans des régions « non codantes » du génome – autrement dit, elles n’affectent pas directement la fabrication des protéines essentielles à notre organisme. D’ailleurs, aucun surcroît mesurable de maladies n’a été détecté chez les descendants étudiés. Le risque sanitaire réel serait donc minime ; il reste bien inférieur au risque lié par exemple à l’âge avancé du père au moment de la conception.

Pour clarifier les principaux enseignements de cette étude :

Les traces laissées par l’exposition prolongée aux radiations sont bien détectables au niveau ADN.

Cependant, leur influence sur la santé globale paraît restreinte selon les données actuelles.

Mise en perspective et précautions à garder

Un point mérite néanmoins attention : l’estimation des doses reçues repose en partie sur des archives et appareils anciens, ce qui introduit une part d’incertitude. De plus, la participation volontaire pourrait biaiser certains résultats ; ceux qui pensaient avoir été exposés étaient peut-être plus enclins à participer.

Ce travail scientifique ne manque pas de relancer le débat autour du suivi médical rigoureux et durable pour toute population exposée à un accident nucléaire majeur. Comme le soulignent les auteurs : « La transmission potentielle d’altérations génétiques induites par radiation est un sujet d’inquiétude légitime pour ceux ayant reçu des doses élevées ou prolongées ». Un rappel utile alors que la mémoire collective du drame de Tchernobyl, elle aussi, peine à s’effacer.