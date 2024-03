Les Français en meilleure santé depuis 30 ans par rapport aux autres Européens

Selon les chercheurs, les excellents résultats sont attribuables au système de santé français, qui offre un suivi médical de qualité à ses habitants à moindre coût comparé à bien d'autres pays. Qu'en est-il des autres pays ?

Tl;dr L’amélioration constante de la santé des Français depuis 30 ans.

Place de premier plan de la France en santé parmi ses voisins européens.

Les performances du système de santé français sont parmi les raisons.

Nécessité d’aborder l’impact du Covid-19 sur la santé de la France.

L’ascension marquante de l’état de santé en France

Il est ressorti d’une étude de référence que la santé des Français a connu une amélioration considérable sur les trois dernières décennies, positionnant l’Hexagone parmi les pays les plus performants en matière de santé par rapport à ses voisins de l’Europe de l’Ouest.

Une évolution évidente

“Sur la période considérée -1990 à 2019-, l’espérance de vie à la naissance en France s’est améliorée au fil du temps”, a déclaré l’Assurance Maladie dans un “communiqué”. Une conclusion tirée de l’étude publiée fin février dans le Lancet Regional Health.

Elle a été organisée conjointement par plusieurs entités distinguées dont l’Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm), l’université de Bordeaux, le CHU de Bordeaux, ainsi que Santé publique France. Tout cela, sous l’égide de l’assurance maladie et financé par la fondation Bill et Melinda Gates.

Le système de santé français, un atout majeur

Les chercheurs ont attribué ces résultats impressionnants en partie au système de santé français. Ce dernier offre une bonne surveillance de la santé des habitants à un coût plus abordable que de nombreux autres pays.

L’espérance de vie élevée des Français et leur faible incidence de maladies cardiovasculaires en témoignent.

Néanmoins, des défis restent à relever

Cependant, l’étude met en exergue certaines faiblesses spécifiques à la France. Bien que des cancers communs soient moins courants qu’ailleurs, les progrès en matière de diminution du nombre de ces maladies ont été plus lents ces dernières décennies.

L’étude note notamment que la France a encore du chemin à faire en matière de réduction du tabagisme, qui est l’une des principales causes du cancer.

Enfin, il est essentiel de prendre en compte les effets de la pandémie de Covid-19. Celle-ci a non seulement entraîné un nombre conséquent de décès et de maladies, mais elle a aussi affecté le fonctionnement du système de santé.