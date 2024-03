Sidaction 2024 : 4 chiffres clés sur le sida en France à découvrir

Le Sidaction 2024 débute ce vendredi 22 mars et se poursuit jusqu'à dimanche, marquant l'ouverture de la campagne de dons. Il y a quatre données clés à connaître sur le sida en France. Et vous, êtes-vous au courant de ces chiffres?

En 2021, 190 000 personnes vivaient avec le VIH en France.

Environ 24 000 personnes en France ignorent leur séropositivité.

En 2022, environ 5 000 personnes ont découvert leur séropositivité en France.

Le Sidaction 2024 : une mobilisation nationale contre le Sida

Le Sidaction 2024, un événement crucial dans la lutte contre le Sida, commence ce vendredi 22 mars et dure jusqu’au dimanche. Il s’agit d’une campagne de trois jours de sensibilisation et de collecte de dons organisée à travers toute la France. C’est une occasion pour tous de contribuer à cette cause importante.

Le VIH en France : les chiffres clés

Le VIH reste une préoccupation majeure en France. En 2021, 190.000 personnes vivaient avec le VIH, un chiffre à comparer aux 39 millions dans le monde. Par ailleurs, on estime qu’environ 24.000 personnes ignorent leur séropositivité, soulignant l’importance du dépistage. En 2022, plus de 6.5 millions de sérologies VIH ont été réalisées, une augmentation de 3% par rapport à 2019.

La découverte de la séropositivité

En 2022, environ 5.000 personnes ont découvert leur séropositivité en France. Parmi eux, 14% sont des jeunes de moins de 25 ans, et 22% des personnes de plus de 50 ans. Malheureusement, 28% des découvertes de séropositivité à un stade avancé de l’infection empêchent une mise sous traitement précoce.

Pour contribuer à l’avancée de la recherche, il est possible de faire un don sur le site Sidaction.org ou en appelant le 110. Un don de 10 euros est également possible en envoyant «DON» au 92 110.