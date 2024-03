Sidaction 2024: “Continuons le combat”, insiste l’association pour son 30ème anniversaire

Ce vendredi 22 mars marque le début du week-end du Sidaction 2024, une occasion de célébrer les 30 ans de l'association de lutte contre le VIH. Malgré les idées reçues, le virus est toujours présent, d'où l'appel continu à des dons afin de soutenir la recherche et d'aider les personnes séropositives. Comment pouvez-vous contribuer à cette cause importante ?

Le vendredi 22 mars s’ouvre le week-end du Sidaction 2024, une date qui marque également les 30 ans de l’association de lutte contre le VIH. Malgré les progrès scientifiques, le virus du sida circule toujours et l’association continue d’appeler aux dons pour soutenir la recherche et venir en aide aux personnes séropositives.

Créée en 1994 sous le nom d’Ensemble contre le Sida, l’association, rebaptisée Sidaction en 2005, n’a jamais cessé le combat. Elle a notamment financé des projets permettant de mieux mesurer la charge virale du VIH, un élément clé du suivi des traitements. Aujourd’hui, l’association se consacre au soutien d’une recherche innovante, pluridisciplinaire et internationale.

Selon Santé Publique France, environ 190.000 personnes vivaient avec le VIH en France en 2021 et environ 24.000 personnes ignorent leur séropositivité. La campagne de communication du Sidaction 2024, incarnée par Mylène Farmer, vise à sensibiliser le public à cette réalité et à l’importance de poursuivre le combat contre le VIH.

Recevez chaque jour nos dernières publications gratuitement et directement dans votre boite mail

Les dons au Sidaction contribuent à soutenir la recherche, notamment dans l’identification d’un vaccin contre le VIH qui n’existe toujours pas. Ils permettent également de rendre les traitements plus accessibles aux personnes séropositives et d’améliorer l’information sur la maladie, en particulier auprès des jeunes.

L’avis de la rédaction

Le Sidaction, par son engagement sans faille depuis 30 ans, a joué un rôle crucial dans la lutte contre le VIH. Sa démarche, à la fois scientifique et pédagogique, est salutaire. Toutefois, la persistance de certaines idées reçues sur la maladie fait écho à un besoin d’éducation et de sensibilisation toujours présent. Aujourd’hui plus que jamais, soutenir le Sidaction, c’est contribuer à un combat essentiel pour la société.