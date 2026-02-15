Deux pics marqués accélèrent le vieillissement humain, révèle une nouvelle étude

Une récente étude révèle que le vieillissement humain s’accélère à deux périodes précises de la vie. Les chercheurs ont identifié ces moments clés, mettant en lumière une dynamique du vieillissement plus complexe qu’on ne le pensait.

Tl;dr Deux pics soudains du vieillissement à 44 et 60 ans.

Des changements moléculaires majeurs, hommes et femmes confondus.

Étude basée sur 108 adultes suivis plusieurs années.

Des accélérations marquées dans le processus de vieillissement

Le vieillissement humain n’avance pas aussi lentement et uniformément qu’on pourrait le croire. Une étude publiée en 2024 dans la revue Nature Aging bouleverse cette idée reçue : selon les chercheurs dirigés par le généticien Michael Snyder de l’Université Stanford, deux phases de bouleversements biologiques majeurs marquent notre existence, l’une aux alentours de 44 ans, l’autre vers 60 ans. « On n’observe pas uniquement un changement progressif : il y a des sauts très nets à certains moments », a précisé Snyder, insistant sur la radicalité de ces transitions, quel que soit le type de molécules étudié.

L’étude au microscope : données et méthodologie

Pour parvenir à ces conclusions, les scientifiques ont suivi de près une cohorte de 108 adultes, sollicités pour fournir régulièrement des échantillons biologiques sur plusieurs années. Un point frappant : chaque participant a remis en moyenne 47 prélèvements sur environ deux ans, permettant d’analyser plus de 135 000 marqueurs biologiques différents. Parmi ceux-ci figuraient ARN, protéines, lipides et composants du microbiome issus du tube digestif ou encore de la peau. Au final, ce sont plus de 246 milliards de données individuelles qui ont été passées au crible.

Pics d’altération moléculaire : profils distincts selon l’âge

Les résultats s’avèrent éloquents. Dans près de 81 % des cas analysés, les chercheurs ont observé des modifications nettes autour des âges clés identifiés. La quarantaine avancée semble marquée par des bouleversements liés au métabolisme des lipides, à la consommation d’alcool ou de caféine, mais aussi à des facteurs affectant peau et muscles – et cela concerne autant les hommes que les femmes. Contrairement aux idées reçues, la ménopause ne suffit pas à expliquer ce phénomène chez la femme : « D’autres causes restent à explorer pour comprendre cette étape commune aux deux sexes », souligne le métabolomiste Xiaotao Shen.

Une nouvelle poussée survient vers 60 ans, caractérisée par une implication accrue du métabolisme glucidique ainsi que par une altération du système immunitaire ou encore du fonctionnement rénal.

Pistes pour l’avenir et limites actuelles

Il est intéressant de noter que ce schéma d’évolution non linéaire avait déjà été observé chez le rat ou la mouche. Toutefois, ici, il s’agit d’humains suivis sur le long terme. Malgré tout, la taille limitée de l’échantillon – concentrée entre 25 et 70 ans – appelle à davantage d’études pour affiner ces observations. Les chercheurs espèrent que l’identification précise des biomarqueurs pourra ouvrir la voie à une meilleure prévention des maladies liées à l’âge comme les troubles cardiovasculaires ou neurodégénératifs.

En somme :