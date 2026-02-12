Des chercheurs identifient une protéine capable d’inverser le vieillissement cérébral en laboratoire

Des chercheurs ont identifié une protéine capable d’inverser le vieillissement cérébral lors d’expériences en laboratoire. Cette avancée prometteuse ouvre de nouvelles perspectives pour lutter contre le déclin cognitif lié à l’âge, selon des résultats récemment publiés.

Tl;dr Le facteur DMTF1 relance la production neuronale.

DMTF1 contourne les effets de l’âge sur les cellules souches.

Vers de futures thérapies contre le déclin cognitif lié à l’âge.

Un nouvel acteur dans le vieillissement cérébral

Au fil des années, notre cerveau se fragilise, tout comme le reste du corps. Les cellules souches neuronales (NSC), essentielles à la création de nouveaux neurones, voient leur activité diminuer avec l’âge, un phénomène souvent associé au déclin des fonctions cognitives et à l’apparition de maladies telles que la démence. Mais jusqu’à présent, les ressorts profonds de cette baisse restaient mal élucidés.

DMTF1 : une piste pour inverser le processus ?

Des chercheurs de la National University of Singapore (NUS) viennent d’identifier un mécanisme susceptible de ralentir ce vieillissement cérébral. En analysant des cellules humaines en laboratoire et via des modèles murins, ils ont mis en lumière le rôle central d’un facteur de transcription nommé DMTF1. Plus présent dans les cerveaux jeunes et sains, ce dernier agit en stimulant la division et la croissance des NSC – même lorsque d’autres freins liés à l’âge, tels que le raccourcissement des télomères, sont à l’œuvre.

Un point fascinant réside dans la capacité de DMTF1 à « court-circuiter » l’effet délétère du vieillissement cellulaire sans nécessairement restaurer la longueur des télomères. Cette action passe par l’activation de deux gènes dits « assistants », Arid2 et Ss18, qui favorisent indirectement la création de nouveaux neurones.

Quels espoirs pour lutter contre le déclin cognitif ?

Si ces résultats suscitent un certain enthousiasme chez les spécialistes comme Derrick Sek Tong Ong ou Liang Yajing, tous deux membres de la NUS, il convient toutefois d’avancer avec prudence. Les expériences n’ont porté que sur des cellules in vitro et sur la souris ; leurs effets sur le cerveau humain restent à démontrer. Comme le rappelle une voix du laboratoire : « Comprendre les mécanismes de régénération des cellules souches neuronales offre une base solide pour étudier le déclin cognitif lié à l’âge. »

Avant d’imaginer appliquer ces découvertes aux traitements anti-âge ou aux troubles neurodégénératifs, plusieurs étapes seront nécessaires :

Affiner les connaissances sur DMTF1 dans divers modèles animaux.

S’assurer qu’un excès de prolifération cellulaire ne favorise pas l’apparition de tumeurs.

Vérifier un éventuel impact positif sur les fonctions mémorielles et d’apprentissage.

Pistes complémentaires et perspectives

À côté des approches pharmacologiques, d’autres travaux soulignent déjà l’intérêt d’une alimentation équilibrée ou d’une activité physique régulière pour préserver un cerveau en bonne santé. Reste que la découverte autour du rôle majeur de DMTF1 alimente un espoir : celui qu’un jour, il soit possible non seulement de ralentir, mais peut-être aussi d’inverser certains aspects du vieillissement cérébral. Une promesse certes encore éloignée, mais désormais fondée sur une compréhension moléculaire inédite.