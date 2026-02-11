Une nouvelle molécule réduit de plus de 60 % le cholestérol résiduel lors d’un essai clinique

Un nouvel essai clinique révèle une diminution de plus de 60 % du cholestérol résiduel grâce à un médicament innovant, offrant des perspectives encourageantes dans la lutte contre les maladies cardiovasculaires liées à ce type de lipides.

Tl;dr Nouveau médicament réduit de 40% les triglycérides sanguins.

TLC-2716 agit spécifiquement sur le foie et l’intestin.

Essais cliniques avancés nécessaires, premiers résultats encourageants.

Un espoir pour la lutte contre les maladies cardiovasculaires

Les avancées se succèdent dans le domaine des traitements contre l’hypertriglycéridémie, mais peu de candidats suscitent autant d’intérêt que le composé oral TLC-2716. Lors d’une première étude menée sur une centaine d’adultes en bonne santé, ce nouveau médicament a permis de réduire les triglycérides sanguins de près de 40 % et le cholestérol résiduel de plus de 60 %, résultats jamais observés jusqu’alors avec une telle simplicité d’administration. Derrière ces chiffres, la promesse d’un traitement innovant contre des affections aussi sérieuses que l’athérosclérose, la pancréatite aiguë ou encore la maladie du foie liée à une surcharge graisseuse.

LXR⍺ : une cible métabolique enfin accessible

Au cœur de cette percée se trouve le récepteur Liver X Receptor ⍺ (LXR⍺), un véritable chef d’orchestre du métabolisme lipidique dans le foie et l’intestin. Des analyses génétiques approfondies ont permis aux chercheurs, sous la houlette du biologiste Johan Auwerx à l’EPFL, de confirmer que l’expression accrue du gène NR1H3, qui code LXR⍺, est associée à une hausse des triglycérides et à divers marqueurs pathologiques. Jusque-là, cibler ce récepteur s’avérait risqué : agir sur ses fonctions protectrices dans tout l’organisme pouvait entraîner des effets indésirables majeurs.

TLC-2716 : efficacité ciblée et sécurité démontrée chez l’humain

Ce qui distingue TLC-2716, c’est sa capacité à n’agir qu’au niveau du foie et du tube digestif. Cette spécificité a été validée dès les phases précliniques, puis confirmée lors d’une étude clinique impliquant des volontaires en bonne santé — tous sans antécédents médicamenteux pour réduire les lipides. Sur deux semaines, les différentes doses testées ont démontré non seulement une efficacité remarquable, mais aussi une excellente tolérance : aucune réaction indésirable notable n’a été rapportée, selon les chercheurs.

En résumé, TLC-2716 agit selon trois mécanismes principaux :

Diminution de la synthèse des graisses par le foie.

Réduction de l’absorption intestinale des lipides alimentaires.

Accélération de l’élimination des graisses circulantes.

Perspectives et précautions avant un déploiement large

Néanmoins, ces résultats restent préliminaires. La prochaine étape portera sur des essais prolongés auprès de personnes souffrant déjà d’hypertriglycéridémie ou atteintes de stéatose hépatique (MASLD). Les auteurs insistent : « ces données sont encourageantes, mais doivent être interprétées avec prudence ». Pour autant, les bénéfices observés lors des phases initiales laissent entrevoir un potentiel thérapeutique majeur contre les maladies cardiométaboliques. Affaire à suivre avec attention dans le paysage médical.