Comprendre les niveaux normaux de cholestérol pour les femmes et les hommes de 60 à 65 ans

Avoir un excès de cholestérol LDL, connu sous le nom de "mauvais cholestérol", peut accroître le risque de maladies cardiovasculaires. Il est donc essentiel de surveiller son taux, en particulier pour les hommes et femmes de 60 ans ou plus. Comment mesurer son taux de cholestérol efficacement ?

L’importance du contrôle du cholestérol

Le cholestérol LDL, communément appelé “mauvais cholestérol”, voit son taux augmenter dans notre organisme avec l’âge. Ce phénomène peut engendrer un risque accru de développer une maladie cardiovasculaire, voire un accident vasculaire cérébral (AVC). En France, un excès de cholestérol serait à l’origine d’un infarctus sur deux, selon la Fédération Française de Cardiologie.

Le bilan lipidique, un contrôle nécessaire

Il est donc crucial pour les personnes âgées de plus de 50 ans d’effectuer un bilan lipidique tous les trois ans pour les hommes, et tous les cinq ans pour les femmes. Ce contrôle permet de surveiller le taux de cholestérol LDL dans le sang. Chez les seniors, un taux de LDL est considéré comme normal s’il est inférieur à 1,5 g/l pour les hommes et inférieur à 1,3 g/l pour les femmes.

Le “bon cholestérol” et le cholestérol total

En parallèle, le taux de cholestérol HDL, souvent qualifié de “bon cholestérol”, doit être supérieur à 0,4 g/L chez l’homme et supérieur à 0,5 g/L chez la femme. Le rôle de ce “bon” cholestérol est essentiel, car il permet d’éliminer l’excès de cholestérol en le transportant vers le foie. Enfin, en l’absence de facteurs de risque cardiovasculaire, le taux de cholestérol total (HDL, LDL et 20% de triglycérides) est jugé “normal” lorsqu’il est inférieur à 2 g/l.

