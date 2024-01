Six symptômes d’alerte du cancer du foie à ne pas ignorer

Les symptômes du cancer du foie peuvent être subtils et ne sont pas immédiatement liés à cette maladie, ce qui entraîne souvent un diagnostic à un stade avancé. Quels sont donc les signes à surveiller pour consulter à temps ?

Tl;dr Le cancer du foie est souvent diagnostiqué à un stade avancé.

Les symptômes incluent un amaigrissement important, une perte d’appétit et une fatigue excessive.

Des nausées, des douleurs abdominales et une masse sous les côtes peuvent également être présentes.

Au stade avancé, les yeux et la peau peuvent jaunir en raison de l’accumulation de bilirubine.

Comprendre le cancer du foie

Le cancer du foie, souvent diagnostiqué tardivement, est une maladie qui suscite de nombreuses interrogations. Les symptômes associés à cette pathologie sont souvent méconnus et peuvent être confondus avec d’autres affections. Il est donc essentiel de connaître les signes qui doivent alerter et inciter à la consultation médicale.

Symptômes révélateurs

Touchant environ 8000 nouvelles personnes chaque année en France, le cancer du foie se manifeste principalement par une diminution importante et involontaire du poids. Cette maladie peut être liée à une cirrhose ou à une hépatite B ou C.

Des symptômes tels qu’une perte d’appétit et une fatigue extrême peuvent également se manifester lorsque les cellules cancéreuses se développent dans le foie, organe qui filtre les toxines et produit des enzymes digestives.

Des signes à ne pas négliger

Des nausées et des vomissements peuvent également survenir, notamment chez les hommes qui sont plus touchés par le carcinome hépatocellulaire, la forme la plus fréquente de cancer du foie. Il s’agit du deuxième cancer digestif le plus fréquent après celui du côlon.

Des “douleurs persistantes et localisées dans la partie supérieure droite de l’abdomen” constituent un autre signe d’alerte. Une prise de sang et des examens d’imagerie médicale tels qu’une échographie, un scanner ou une IRM peuvent aider à dépister cette maladie.

Des signes tardifs

Au stade avancé du cancer, une masse palpable sous les côtes peut apparaître. De plus, les “yeux et la peau ont également tendance à jaunir” en raison de l’accumulation de bilirubine, un pigment issu de la dégradation des globules rouges.