7 maladies pouvant causer l’asthénie (fatigue)

L'asthénie, un état de fatigue extrême et inhabituel persiste même avec du repos, est causée par diverses maladies entrainant une faiblesse généralisée. Quelles pourraient être ces maladies ?

Des maladies infectieuses, qu’elles soient virales comme la grippe, la mononucléose, le Covid-19, l’hépatite C, ou bactériennes comme l’angine, l’otite, la pneumonie, la pyélonéphrite, la tuberculose, ou la maladie de Lyme, peuvent engendrer de l’asthénie.

L’asthénie peut également être le symptôme d’un trouble d’ordre psychique : dépression, anxiété généralisée, trouble bipolaire, anorexie mentale ou boulimie. Ces maladies psychiques peuvent entraîner une fatigue constante.

Outre l’apnée du sommeil, d’autres troubles du sommeil, comme le syndrome des jambes sans repos ou l’insomnie, peuvent entraîner de l’asthénie. Ces troubles, qui touchent une part non négligeable de la population, perturbent le repos et engendrent une fatigue chronique.

Les maladies auto-immunes, comme le lupus, la maladie de Crohn, la sclérose en plaques, la polyarthrite rhumatoïde, ou les maladies endocriniennes comme l’hypothyroïdie et le diabète, peuvent également entraîner une fatigue intense. Ces pathologies, en dérégulant le système immunitaire ou hormonal, provoquent une asthénie persistante.

Enfin, l’anémie par carence en fer, qui se caractérise par une diminution du nombre de globules rouges dans le sang, peut aussi entraîner une fatigue persistante, voire un besoin de sommeil presque permanent.

L’avis de la rédaction

Si l’asthénie peut sembler banale, elle cache souvent des causes plus profondes. Il est donc essentiel de ne pas la banaliser. En cas de fatigue persistante, il est recommandé de consulter un professionnel de santé pour déterminer la cause et mettre en place un traitement adapté.