Un nombre de cas de cancer de la prostate doublé d’ici 2040, estime une étude

Des prévisions parues dans The Lancet estiment une forte hausse des cancers de la prostate à l'échelle mondiale, principalement dans les pays les plus pauvres, due au vieillissement de la population. Sommes-nous prêts à faire face à cette crise sanitaire?

Tl;dr Augmentation significative des cancers de la prostate estimée mondialement.

Causes : vieillissement de la population, espérance de vie en hausse.

Évitement difficile dû à des facteurs de risque peu contrôlables.

Nécessité d’actions pour limiter l’augmentation, notamment dans les pays pauvres.

Une menace croissante pour la santé masculine

Sous l’effet conjugué du vieillissement de la population et de l’augmentation de l’espérance de vie, les cas de cancer de la prostate pourraient presque tripler dans le monde d’ici 2040. C’est ce qui ressort d’une nouvelle modélisation publiée dans The Lancet.

Ce cancer, plus fréquent chez les hommes avec 15% de l’ensemble des cancers masculins, représente une menace d’autant plus importante que nombre de ses facteurs de risque, à l’instar de la génétique et de la taille, du surpoids, restent difficiles à contrôler contrairement à d’autres affections comme le cancer du poumon ou les maladies cardiovasculaires.

Une tendance préoccupante dans les pays en développement

La situation s’annonce particulièrement préoccupante pour les pays en voie de développement. En rattrapant partiellement leur déficit d’espérance de vie par rapport aux pays riches, ces derniers pourraient voir le nombre de cas de cancer de la prostate exploser. Les chercheurs appellent donc à des actions ciblées pour contrer cette hausse.

Des diagnostics préventifs au cœur de la stratégie de lutte

Les chercheurs affiliés à cette étude avancent plusieurs pistes pour freiner l’augmentation des cas de cancer de la prostate. Ils plaident pour des diagnostics moins tardifs dans les pays les moins nantis, constatant que les cancers de la prostate y sont souvent détectés trop tard pour agir efficacement. Une recommandation non dénuée de complexité : le risque de “surdiagnostic et surtraitement” reste notable, surtout dans les pays développés.

En conclusion, bien que l’augmentation prochaine des cas de cancer de la prostate soit probable, de nombreuses actions peuvent être entreprises pour atténuer cette tendance. Il est à présent crucial d’initier ces stratégies de lutte pour anticiper cette hausse importante et prévenir le plus de cas de cette maladie potentielle.