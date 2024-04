Dijon : une patiente reçoit 20 séances de radiothérapie contre son cancer sur le mauvais sein

Suite à la détection de cette erreur, la patiente a immédiatement été mise au courant et un nouveau traitement a débuté le 2 avril, avec à nouveau 20 séances de radiothérapie planifiées. En dépit de cette situation terrible, l’Institut de cancérologie de Bourgogne et l’ASN continuent de travailler pour empêcher que pareille erreur ne se reproduise à l’avenir.

Malgré cette tragique méprise, le Dr Edouard Lagneau, oncologue-radiothérapeute à cet institut, affirme que “on considère qu’il n’y aura pas de séquelles”. Les effets secondaires de cet accident se sont limités à des rougeurs cutanées qui se sont résorbées par la suite. Quant à la question de savoir si la patiente a perdu des chances de survivre à son cancer du sein, Lagneau maintient que “On a pris du retard, mais on reste dans le délai” des trois mois post-opératoires recommandés pour débuter une radiothérapie.

