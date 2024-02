5 signes d’alerte du cancer de la prostate à ne pas ignorer

Le cancer de la prostate, qui affecte plus de 50 000 hommes en France chaque année, est le plus courant chez la population masculine. Il est important de connaître les signes pour pouvoir le diagnostiquer rapidement. Savez-vous quels sont ces symptômes alarmants ?

Tl;dr Le cancer de la prostate est le plus fréquent chez l’homme en France.

Des difficultés à uriner peuvent indiquer un problème de prostate.

Le besoin fréquent d’uriner, surtout la nuit, est un autre signe.

La présence de sang dans les urines ou le sperme doit alerter.

Le cancer de la prostate : une maladie fréquente

En France, le cancer de la prostate est le plus fréquent chez l’homme avec plus de 50.000 nouveaux cas chaque année. Cette maladie silencieuse n’apparaît généralement pas avant l’âge de 50 ans et, au début de son évolution, elle ne provoque pas de symptômes. Cependant, certains signes doivent inciter à faire un diagnostic.

Des signes urinaires à ne pas négliger

Un premier symptôme fréquent est une difficulté à uriner. Cela peut être dû à une augmentation du volume de la prostate, qui comprime alors l’urètre, et/ou à une sensation de ne pas avoir vidé complètement sa vessie. De plus, un besoin accru d’uriner, surtout pendant la nuit (pollakiurie), est un autre signe à prendre au sérieux.

Des signes plus alarmants

Certains symptômes sont plus alarmants : la présence de sang dans les urines ou le sperme fait partie des signes précoces du cancer de la prostate. De même, l’incontinence urinaire, bien que difficile à accepter, peut indiquer un cancer de la prostate. Notons cependant qu’elle peut aussi être la conséquence d’une hypertrophie bénigne de la prostate, une affection non cancéreuse.

Vous aimez nos contenus ? Recevez chaque jour nos dernières publications gratuitement et directement dans votre boite mail Recevoir la newsletter

Des troubles sexuels possibles

Enfin, des troubles sexuels comme des difficultés à avoir une érection, ou encore des éjaculations douloureuses, peuvent être générés par un cancer de la prostate. En cas de doute, il est primordial de consulter son médecin.