Un test sanguin inattendu permettrait de prédire les crises cardiaques, loin du cholestérol

Une récente étude révèle qu’un simple test sanguin, différent de la mesure classique du cholestérol, permettrait de mieux anticiper les risques d’infarctus. Cette découverte pourrait transformer la prévention des maladies cardiovasculaires et améliorer le suivi des patients à risque.

Tl;dr Le test hs‑CRP détecte l’inflammation, pas juste le cholestérol.

L’inflammation chronique accroît fortement le risque d’infarctus.

Associer tests et hygiène de vie optimise la prévention cardiaque.

L’inflammation : un ennemi silencieux du cœur

Si le mot « cholestérol » résonne chez beaucoup comme l’indicateur suprême de risques cardiaques, une autre donnée, longtemps reléguée au second plan, émerge avec force : la protéine C-réactive ultrasensible, ou test hs‑CRP. Selon le cardiologue Dr Dmitry Yaranov, ce marqueur permet de mesurer précisément l’inflammation systémique qui, à bas bruit, prépare le terrain aux accidents cardiovasculaires.

Ce que révèle vraiment la protéine C-réactive

Lorsque le corps subit une inflammation chronique — même discrète — le foie libère plus de C-réactive protéine. Ce phénomène, initialement protecteur lors d’une infection ou d’une blessure, se transforme en véritable piège si l’état inflammatoire perdure. Les artères s’abîment alors, favorisant la formation de plaques susceptibles de se rompre brutalement : c’est souvent là que survient l’infarctus du myocarde ou l’accident vasculaire cérébral.

Le test hs‑CRP quantifie ce danger invisible : moins de 1 mg/L traduit un risque faible ; entre 1 et 3 mg/L, il grimpe à modéré ; au-delà de 3 mg/L, on considère que la menace est élevée. Un détail frappant : même avec un cholestérol normal, un hs‑CRP élevé triple le risque d’événement cardiaque.

Pourquoi croiser les marqueurs change tout

Se focaliser uniquement sur le cholestérol occulte une partie du tableau. De nombreuses personnes aux analyses classiques rassurantes subissent pourtant des infarctus, tandis qu’à l’inverse certains profils hypercholestérolémiques y échappent. Là où le test hs‑CRP excelle, c’est dans sa capacité à signaler une inflammation persistante rendant les plaques artérielles instables.

Pour une évaluation fine du risque cardiovasculaire, les médecins conjuguent aujourd’hui plusieurs indicateurs :

Cholestérol total et fractions (LDL/HDL)

hs-CRP

Lp(a)

Tension artérielle et mode de vie (tabac, alimentation…)

Cette approche intégrée oriente vers des traitements préventifs personnalisés — y compris chez ceux dont les bilans paraissaient jusque-là rassurants.

Bouger plus et manger mieux : des gestes qui comptent

Agir sur l’inflammation chronique, c’est avant tout adopter quelques réflexes essentiels : augmenter sa part de végétaux dans l’assiette (fruits, légumes, légumineuses…), marcher quotidiennement au moins 30 minutes et dire adieu à la cigarette. Réduire son stress joue aussi un rôle notable. Pour ceux exposés à un risque élevé ou dont les efforts restent insuffisants, les statines restent utiles, car elles abaissent à la fois le cholestérol et la CRP. Enfin, plusieurs pistes médicamenteuses visant spécifiquement l’inflammation sont à l’étude.

Demander un dosage hs‑CRP peut révéler des menaces invisibles et enclencher une prévention adaptée. Comme toujours en santé cardiaque : plus tôt on identifie le danger réel – pas seulement via le cholestérol –, mieux on protège son avenir.