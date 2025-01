Une nouvelle étude dévoile le rôle surprenant du « bon » cholestérol pour la santé cérébrale

De nouvelles découvertes scientifiques mettent en lumière l'étonnant rôle potentiel que pourrait jouer le "bon" cholestérol dans le maintien de la santé de notre cerveau.

Tl;dr Le cholestérol HDL pourrait jouer un rôle important dans la santé cérébrale.

Des HDL de petite taille pourraient aider à maintenir la matière grise du cerveau.

La santé vasculaire, liée aux niveaux de HDL et de LDL, influence la santé cérébrale.

Cholestérol et santé cérébrale : une corrélation étonnante

Le cholestérol n’est pas seulement un indicateur de notre santé cardiovasculaire. En effet, une nouvelle recherche publiée dans le Journal of Clinical Medicine suggère que le cholestérol HDL, également appelé le « bon » cholestérol, pourrait jouer un rôle significatif dans la préservation de notre santé cérébrale à mesure que nous vieillissons.

Le cholestérol HDL : un allié contre les maladies neurodégénératives ?

Face à la progression des maladies neurodégénératives comme la maladie d’Alzheimer, les scientifiques recherchent de plus en plus de moyens de protéger le cerveau et d’améliorer la fonction cognitive. Cette étude identifie le HDL comme un élément prometteur de cette lutte. John Giacona, auteur de l’étude et professeur associé au département de recherche clinique appliquée de l’UT Southwestern Medical Center, a déclaré à Health : « Cette étude a étendu les bienfaits du HDL au-delà de la réduction des maladies cardiovasculaires pour également préserver la matière grise et prévenir l’atrophie cérébrale en fin de vie ».

Qu’est-ce que le HDL ?

Le HDL, ou lipoprotéine de haute densité, n’est pas le seul type de cholestérol dans le corps. Il existe aussi la lipoprotéine de faible densité (LDL) — le « mauvais » cholestérol. Alors que le LDL peut s’accumuler dans les artères et entraîner des crises cardiaques ou des AVC, le HDL joue un rôle de nettoyeur. Il voyage dans l’organisme par la voie sanguine, ramassant le cholestérol et les lipides déposés dans les tissus périphériques comme les artères coronaires et l’aorte, puis les transporte vers le foie, qui les décompose et les élimine du corps.

Le rôle du HDL dans la préservation de la matière grise

Les chercheurs ont suivi les niveaux de HDL, leur fonction et leur taille chez plus de 1 800 adultes âgés de 35 à 70 ans sur une période de sept ans. Ils ont également testé la fonction cognitive des participants et mesuré le volume de la matière cérébrale par imagerie par résonance magnétique (IRM) au début et à la fin de l’étude. Les résultats ont montré qu’une fonction HDL plus élevée et une taille de particules de HDL plus petite étaient liées à un plus grand volume de matière grise et à une plus grande capacité cognitive à un âge avancé.

Préserver la santé cérébrale

Malgré les incertitudes concernant l’influence du HDL sur la cognition, le lien entre la santé vasculaire — qui est affectée par les niveaux de HDL et de LDL — et la santé cérébrale est bien établi. Des habitudes de vie saines sont importantes pour la santé du cœur et peuvent aider à réguler les niveaux de cholestérol. Les personnes préoccupées par la prévention de la maladie d’Alzheimer peuvent également suivre un régime méditerranéen ou un schéma alimentaire similaire.