Un signal cérébral discret permettrait d’anticiper Alzheimer bien avant l’apparition des symptômes

Des chercheurs ont identifié un marqueur cérébral discret capable de révéler le risque de développer la maladie d’Alzheimer bien avant l’apparition des premiers symptômes, ouvrant la voie à des diagnostics précoces et à une meilleure prévention.

Tl;dr Des ondes cérébrales prédisent Alzheimer deux ans avant le diagnostic.

La MEG détecte une baisse des ondes bêta chez les patients à risque.

Ce biomarqueur ouvre la voie à des interventions précoces.

Vers un nouvel espoir dans la détection précoce d’Alzheimer

À l’heure où la maladie d’Alzheimer demeure l’un des plus grands défis du vieillissement, une équipe internationale menée par des neuroscientifiques de la Brown University, en collaboration avec l’Université Complutense de Madrid et l’Université de La Laguna, apporte un éclairage inédit sur la détection de la pathologie. Leur recherche, récemment publiée, s’appuie sur une technologie d’imagerie non invasive : la magnétoencéphalographie, ou MEG. Cette méthode permettrait d’anticiper le développement de la maladie jusqu’à deux ans et demi avant qu’elle ne soit cliniquement diagnostiquée.

Bouleversement dans la lecture des signaux cérébraux

L’étude a porté sur 85 personnes souffrant de troubles cognitifs légers. Grâce à l’analyse approfondie de leur activité cérébrale au repos, les chercheurs ont observé un phénomène troublant : chez ceux qui ont ultérieurement développé un Alzheimer, les « rafales » d’ondes bêta étaient moins fréquentes, moins puissantes et de plus courte durée que chez les autres patients. Selon Stephanie Jones, neuroscientifique à Brown, cette découverte révèle « un motif dans les signaux électriques cérébraux annonciateur du développement futur de la maladie ».

Parmi les points saillants, notons que ce type d’analyse va bien au-delà des moyennes habituellement utilisées en MEG ; ici, chaque fluctuation est passée au crible pour éviter de manquer des indices cruciaux.

Bêta-ondes et contrôle cognitif : une piste déterminante ?

Les scientifiques relèvent que ce changement dans les ondes bêta correspond généralement à un tournant physiologique aux alentours de soixante ans. Chez les sujets sains, ces ondes diminuent lentement ; chez ceux atteints par Alzheimer, le phénomène s’accélère nettement. Pour synthétiser leur démarche :

L’activité bêta diminue précocement chez certains patients.

Cela pourrait traduire une perte du contrôle inhibiteur du cerveau.

L’hyperexcitabilité neuronale serait un marqueur précoce majeur.

Cette hypothèse vient appuyer celle selon laquelle l’un des tout premiers signes de la maladie serait une difficulté à moduler correctement ces fameuses rafales.

Pistes thérapeutiques et regards tournés vers l’avenir

Le prochain défi sera d’élucider le mécanisme précis générant cette signature électrique anormale. « Désormais que nous avons identifié ces marqueurs bêta prédictifs, il faut modéliser leur origine afin d’envisager des traitements ciblés », confie Stephanie Jones. Une étape décisive vers le développement potentiel de nouvelles interventions préventives qui pourraient retarder ou atténuer la progression redoutée de l’Alzheimer.