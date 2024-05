Urgence sanitaire : 10 000 décès quotidiens dus aux maladies cardiovasculaires en Europe selon l’OMS

Dans un communiqué récent, l'Organisation Mondiale de la Santé a révélé que les maladies cardiovasculaires entraînent quotidiennement la mort de 10 000 personnes en Europe, représentant 40% des décès sur le continent. Quelles mesures peuvent être prises pour inverser cette tendance alarmante?

Tl;dr Les maladies cardiovasculaires tuent 10.000 personnes quotidiennement en Europe.

Réduire la consommation de sel peut prévenir ces maladies.

Un tiers des adultes européens souffrent d’hypertension, souvent à cause d’une consommation excessive de sel.

L’Europe a la prévalence de l’hypertension la plus élevée au monde.

L’Europe face à une épidémie silencieuse

Le constat est alarmant : l’Europe est aux prises avec une véritable épidémie silencieuse. L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) révèle que chaque jour, les maladies cardiovasculaires emportent 10.000 vies sur le continent, soit quatre décès sur dix. Un chiffre vertigineux qui souligne l’urgence d’une action concertée.

Le sel, un ennemi discret

Quelle est la cause de cette hécatombe ? “La consommation excessive de sel”, alerte l’OMS. En effet, un adulte européen sur trois, âgé entre 30 et 79 ans, souffre d’hypertension, souvent due à une consommation de sel dépassant la recommandation de l’OMS de cinq grammes par jour. Sur les 53 pays européens, 51 affichent une consommation quotidienne supérieure à cette recommandation.

Les conséquences de l’hypertension

Le lien entre le sel et les maladies cardiovasculaires n’est pas anodin. “Une forte consommation de sel augmente la tension artérielle, l’un des principaux facteurs de risque des maladies cardiovasculaires“, prévient l’OMS. Il est à noter que l’Europe possède la prévalence de l’hypertension la plus élevée au monde. Les hommes de la région, qui s’étend jusqu’à l’Asie centrale, ont un risque plus que doublé de mourir d’une maladie cardiovasculaire que les femmes.

