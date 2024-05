L’OMS alerte sur l’usage alarmant d’alcool et d’e-cigarettes chez les adolescents

En tant que journalistes, nous nous devons d’alerter sur ces problématiques de santé publique. Il est essentiel de sensibiliser les jeunes à ces risques, mais également leurs parents et les institutions éducatives. Notre rôle est aussi d’encourager la mise en place de politiques de prévention efficaces. Le défi est de taille, mais le futur de nos jeunes en dépend.

L’OMS exprime également une inquiétude concernant l’essor de la consommation de cigarettes électroniques chez les adolescents. “La transition vers les e-cigarettes en tant que choix plus populaire que les cigarettes conventionnelles appelle des interventions ciblées”, indique le rapport. Ces interventions devraient notamment viser le placement de produits nocifs dans les jeux vidéo et d’autres contenus destinés aux jeunes sur les plateformes multimédias.

Selon le directeur européen de l’OMS, Hans Kluge, l’utilisation généralisée de ces substances nocives constitue une “grave menace pour la santé publique” . D’après le rapport, 57% des jeunes de 15 ans ont bu de l’alcool au moins une fois et près de 4 sur 10 en ont consommé au cours des 30 derniers jours. Ces chiffres illustrent la “normalisation” de l’alcool et la facilité d’accès à cette substance.

Dans un récent rapport de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), une situation “alarmante” a été mise en lumière : la consommation d’alcool et de cigarettes électroniques chez les jeunes âgés de 11 à 15 ans. Selon les données recueillies, cette tendance préoccupante est en hausse et nécessite une intervention “urgente” de la part des autorités.

L'OMS a exprimé, dans un rapport publié le jeudi 24 avril, son inquiétude face à l'usage croissant d'alcool et de cigarettes électroniques chez les adolescents de 11 à 15 ans, qualifiant la situation d'"alarmante". Quelles mesures devrions-nous prendre pour résoudre cette crise ?

