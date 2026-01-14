Un geste clé à adopter pour réduire significativement le risque de démence

Réduire le risque de développer une démence demeure une préoccupation majeure pour de nombreuses personnes. Une action en particulier, identifiée par des experts, pourrait jouer un rôle déterminant dans la prévention de ce trouble cognitif.

Tl;dr Rythme circadien solide : risque de démence diminué.

Sommeil perturbé : impact complexe, facteurs multiples impliqués.

Activité physique régulière : protection pour le cœur et le cerveau.

Le rythme circadien, chef d’orchestre silencieux de la santé cérébrale

Qu’il s’agisse de l’heure du coucher, du réveil ou des repas, notre organisme obéit en permanence à un maître invisible : le rythme circadien. Cette horloge interne ajuste discrètement les fonctions vitales – température corporelle, libération d’hormones ou fréquence cardiaque – pour harmoniser nos journées. Mais que se passe-t-il lorsque ce synchroniseur est déréglé ? Depuis quelques années, les recherches avancent l’idée que les conséquences iraient bien au-delà de simples insomnies.

Démence et sommeil : des liens plus subtils qu’il n’y paraît

Une vaste étude menée en 2025 auprès de plus de 2 000 personnes âgées en moyenne de 79 ans (Loughborough University) a mis en évidence une donnée frappante : ceux présentant un rythme circadien stable voyaient leur risque de développer une démence presque divisé par deux. Néanmoins, la mécanique ne semble pas si directe. Au cours du suivi de trois ans, 10 % des participants avec un rythme régulier ont malgré tout développé une démence, contre 7 % chez ceux au rythme irrégulier – une différence moins marquée qu’attendu.

Mais alors, le sommeil serait-il vraiment à blâmer ? Pas si simple. Si la mauvaise qualité du repos nocturne est pointée du doigt depuis longtemps pour son implication dans les maladies cardiovasculaires et neurodégénératives, d’autres facteurs entremêlés entrent en jeu. Par exemple, l’apnée du sommeil, qui perturbe l’oxygénation cérébrale et fait grimper la tension artérielle, reste difficile à isoler comme cause unique puisque ses patients présentent souvent déjà plusieurs risques associés (obésité, tabagisme…).

Des pistes pour agir… et leurs limites

Les experts rappellent que plusieurs éléments pourraient expliquer ce lien entre troubles du rythme circadien et déclin cognitif :

L’influence du système immunitaire sur le cerveau et le cœur.

Le rôle du sommeil profond dans l’élimination des protéines toxiques liées à la maladie d’Alzheimer.

Pourtant, même ces explications restent débattues. Des études animales révèlent parfois des résultats contradictoires quant à la capacité du cerveau à se « nettoyer » durant le sommeil. En outre, les chercheurs soulignent que la fragmentation du sommeil pourrait aussi résulter des premiers signes de démence plutôt qu’en être la cause.

Par ailleurs, le recours aux somnifères tels que les benzodiazépines inquiète : leur usage est associé à un risque accru de démence ainsi qu’à des accidents diurnes. Quant à la mélatonine, elle n’a pas démontré une efficacité constante chez l’adulte.

Miser sur l’activité physique pour soutenir le cerveau

Face à ces incertitudes, un conseil se distingue nettement : pratiquer une activité physique régulière reste l’un des moyens les plus efficaces pour préserver aussi bien le cœur que le cerveau. Trente minutes quotidiennes d’exercice modéré en extérieur – idéalement avant midi – favorisent non seulement un bon rythme circadien, mais agissent également contre l’obésité et améliorent la qualité du sommeil. Finalement, marcher quotidiennement sous la lumière naturelle demeure peut-être notre meilleure alliée contre les ravages silencieux de la démence.