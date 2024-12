Pourquoi les rhumes semblent-ils plus sévères la nuit ?

Heureusement, il existe des moyens de gérer ces symptômes nocturnes. Les médecins recommandent, entre autres, de dormir la tête légèrement surélevée pour éviter que le mucus ne stagne dans la gorge, d’utiliser un humidificateur pour éviter le dessèchement des voies nasales et de rester bien hydraté. Les médicaments anti-inflammatoires peuvent également aider à soulager la pression causée par le gonflement nasal.

La position allongée pendant le sommeil peut également aggraver les symptômes du rhume. En effet, lorsque nous sommes debout ou assis, l’écoulement post-nasal peut s’écouler plus facilement, tandis que la position horizontale rend cet écoulement plus difficile, perturbant ainsi le sommeil.

Recevez chaque jour nos dernières publications gratuitement et directement dans votre boite mail

De plus, le cortisol , une hormone produite par le corps en réponse au stress, mais qui aide également à réguler la fonction immunitaire et l’inflammation, voit son niveau baisser la nuit, augmentant ainsi la sensation de malaise.

Chaque adulte attrape en moyenne deux à trois rhumes par an, chaque épisode durant environ une semaine. Bien que les symptômes du rhume , tels que le nez qui coule et la toux, soient généralement légers, ils peuvent s’aggraver considérablement pendant la nuit. Mais pourquoi cette aggravation nocturne ?

Vous aimez nos contenus ? Recevez chaque jour nos dernières publications gratuitement et directement dans votre boite mail Recevoir la newsletter