Se moucher constamment pourrait aggraver un rhume

Si vous avez un rhume, sachez que vous pourriez l'aggraver en vous mouchant constamment.

Tl;dr La congestion nasale est souvent due à une inflammation nasale.

Se moucher peut soulager, mais ne résout pas le problème.

Des médicaments en vente libre et des remèdes maison peuvent aider.

Comprendre la congestion nasale

La saison du rhume et de la grippe apporte son lot de désagréments, notamment la congestion nasale. Cet inconfort, souvent associé à un nez qui coule ou à un écoulement excessif de mucus, peut être particulièrement dérangeant. Bien que l’instinct nous pousse à nous moucher pour nous en débarrasser, cette action pourrait en réalité aggraver la situation.

« Lorsqu’une personne ressent une obstruction nasale, cela résulte généralement d’une inflammation de la muqueuse nasale, » explique le Dr Gregory Levitin, oto-rhino-laryngologiste à la New York Eye and Ear Infirmary of Mount Sinai. Cette inflammation peut être causée par divers facteurs, tels que les virus, les allergènes, la pollution ou encore les variations de température.

Se moucher : une solution partielle

Se moucher pour soulager cette congestion n’est pas forcément une mauvaise idée, mais cela ne règle pas le problème. « Cela ne réduit pas l’inflammation des tissus », ajoute le Dr Levitin. De plus, une pression excessive pourrait endommager les tympans. « Si vous ressentez une douleur dans les oreilles lorsque vous vous mouchez, cela peut être le signe que vous le faites trop fort », prévient le Dr William Reisacher, oto-rhino-laryngologiste et allergologue à Weill Cornell Medicine et NewYork-Presbyterian. Il recommande de moucher un côté à la fois pour éviter de faire pression sur les trompes d’Eustache, ce qui pourrait entraîner une infection de l’oreille.

Des alternatives pour soulager la congestion

Des médicaments en vente libre peuvent également aider à soulager la congestion nasale. Les décongestionnants tels que la pseudoéphédrine (Sudafed) et l’oxymétazoline (Afrin) peuvent être efficaces, bien que leur utilisation prolongée puisse aggraver la congestion. Les rinçages à l’eau salée comme le Neti Pot peuvent également être utiles, à condition de ne pas exercer une pression excessive qui pourrait causer une inflammation supplémentaire.

Des remèdes maison pour soulager la congestion

Si vous préférez éviter une visite à la pharmacie, il existe des astuces simples à réaliser chez soi pour soulager la congestion. « La thérapie par la vapeur, comme respirer dans une douche chaude ou au-dessus d’un bol d’eau chaude, peut aider à desserrer les sécrétions excessives qui se sont asséchées ou sont très épaisses à l’intérieur du nez », suggère le Dr Levitin. Il est également possible d’élever la tête de son lit avec une cale en mousse ou d’utiliser des bandes adhésives respiratoires pour améliorer la qualité du sommeil en cas de congestion.