Sommeil et santé : réponses aux questions fréquemment posées

Un homme dort en moyenne 2555 heures par an s'il dort 7 heures par nuit ce qui est équivalent à 106 jours. Vous vous rendez-compte de cela ?

Sur 365 jours, vous passez plus d’un quart de votre temps à dormir. Malheureusement, c’est un sujet que les gens abordent peu. C’est pourquoi aujourd’hui nous nous intéresserons à ce sujet et nous essayerons de répondre aux questions qui sont fréquemment posées concernant le sommeil ?

Combien d’heures de sommeil faut-il par nuit ?

Vous avez déjà peut-être entendu des personnes dormir seulement cinq heures par nuit, voire seulement trois heures alors que d’autres dorment 12 heures. Tout le monde a son avis sur le sujet, mais que disent vraiment les experts ? Et bien, voici la réponse à cette question.

La durée de sommeil recommandé varie en fonction de l’âge de la personne. Selon le NIH qui est le département de la santé et des services sociaux, voici la durée de sommeil recommandé en fonction de l’âge de l’individu :

4 mois à 12 mois : La durée de sommeil recommandée est de 12 à 16 heures au quotidien,

1 à 2 ans : 11 à 14 heures au quotidien,

3 à 5 ans : 10 à 13 heures au quotidien,

6 à 12 ans : 9 à 12 heures au quotidien,

13 à 18 ans : 8 à 10 heures au quotidien,

18 et plus : 7 à 9 heures au quotidien.

C’est une recommandation générale, toutefois chaque individu a sa durée idéale. L’important c’est que vous vous sentez bien reposé après une nuit de sommeil, que vous dormez 5 heures ou 8 heures. Ecoutez votre corps et ajustez votre sommeil en conséquence.

Lorsque vous ne dormez pas assez, il y a des signes extérieurs. Les voici :

Troubles cognitives

Lorsque vous manquez de sommeil, vous avez parfois des troubles de la mémoire et de la concentration. Vous avez du mal à vous souvenir de certaines choses. Par exemple lorsque vous éprouvez des difficultés à chercher un mot que vous connaissez qui ne vient pas à votre esprit. Lorsque vous travaillez, vous arrivez difficilement à vous concentrer et vous faites plus d’erreurs que d’habitude.

Changements d’humeur

Si vous êtes un habitué des jeux de casino comme Casino777, vous êtes peut-être habitué à passer par différentes émotions. Mais lorsque vous manquez de sommeil, ce sont des émotions plus accentuées. Le manque de sommeil vous rend anxieux et dépressif, et vous vous mettez facilement en colère. Dans la journée, votre motivation est réduite.

Autres signes

Si vous ne dormez pas convenablement, vous avez aussi d’autres signes comme des douleurs musculaires ou des maux de tête. Votre système immunitaire aussi s’affaiblit et vous attrapez facilement un rhume. Le ronflement peut aussi être des signes.

Le sommeil étant important pour le bien-être et pour la santé mentale, il est important de s’y intéresser de près. Si vous voulez améliorer la qualité de votre sommeil, voici quelques conseils que vous pourrez appliquer au quotidien.

Ayez un horaire de sommeil régulier

Le corps humain est comme une machine, il s’adapte plus ou moins facilement à vos habitudes. Un horaire régulier vous aidera à régler votre horloge interne. Si vous vous disciplinez à vous réveiller à 5h du matin par exemple, les deux premières semaines vous éprouverez des difficultés mais après votre corps n’aura plus aucun mal à se réveiller à 5h du matin.

Relaxez-vous

Avant de vous coucher, détendez-vous. Vous pouvez créer une routine relaxante ou utiliser des techniques de relaxation. Cela vous aidera à calmer votre esprit.

La qualité de sommeil peut aussi être influencée par le sport, la nourriture, la qualité de votre matelas ou même l’ambiance de votre chambre. Donc regardez aussi tous ces points un à un si nécessaire.