Découvrez la boisson chaude qui améliore votre sommeil

Un grand nombre de Français sont régulièrement confrontés à des problèmes de sommeil, qui ont des répercussions indéniables sur leur santé. En cette Journée internationale du sommeil, découvrons ensemble une technique efficace pour améliorer notre sommeil. Curieux de connaître cette astuce ?

Le lait chaud favorise l’endormissement selon une étude.

Le lait contient du tryptophane, précurseur de l’hormone du sommeil.

Les protéines du lait pourraient améliorer la qualité et la durée du sommeil.

Le sommeil, une problématique nationale

À l’occasion de la journée internationale du sommeil, il est important de rappeler que de nombreux Français rencontrent des difficultés à trouver le sommeil. Les conséquences de ces nuits trop courtes sur l’organisme sont multiples et souvent néfastes. Afin d’y remédier, voici une astuce simple et naturelle : le lait chaud.

Le pouvoir du lait chaud

Une étude réalisée par l’Université de technologie du Sud de la Chine et publiée dans le Journal of Agricultural and Food Chemistry révèle que boire un lait chaud avant de se coucher pourrait favoriser l’endormissement. En effet, le lait contient du tryptophane, un acide aminé qui permet à notre organisme de produire la sérotonine, communément appelée “l’hormone du sommeil”.

Le tryptophane et les peptides, des alliés pour le sommeil

Les chercheurs ont également découvert que le lait de vache pourrait particulièrement aider à dormir, grâce à la présence de peptides. Ces chaînes d’acides aminés pourraient agir comme des somnifères naturels, améliorant la qualité du sommeil de 58 à 83% et prolongeant sa durée. Les bienfaits des peptides se manifestent pendant la digestion, d’où l’intérêt de boire un lait chaud 30 minutes à une heure avant d’aller se coucher.

Pour une variante gourmande et efficace, il est également possible de préparer un chocolat chaud, de préférence à base de chocolat noir (70% de cacao minimum). Le chocolat noir est en effet riche en magnésium, un nutriment reconnu pour réduire le stress et l’anxiété.