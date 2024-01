Découvrez la boisson chaude qui améliore votre sommeil !

Si vous avez du mal à vous endormir, un bon lait chaud pourrait être la solution. En effet, une étude a démontré que cette boisson douillette peut faciliter l'endormissement. Alors, pourquoi ne pas essayer un verre de lait chaud ce soir?

Tl;dr Le lait chaud favorise l’endormissement selon une étude.

Le tryptophane présent dans le lait aide à produire l’hormone du sommeil.

La présence de peptides dans le lait améliore la qualité du sommeil.

Un chocolat chaud à base de chocolat noir peut augmenter l’efficacité de cette méthode.

Le lait chaud, un allié pour un sommeil de qualité

L’insomnie est un mal qui touche de nombreuses personnes. Une étude de l’Université de technologie du Sud de la Chine, publiée dans le Journal of Agricultural and Food Chemistry, suggère une solution simple et réconfortante : le bon vieux lait chaud.

Le rôle clé du tryptophane

Le tryptophane, un acide aminé présent dans le lait, est utilisé par notre organisme pour fabriquer la sérotonine, précurseur de la mélatonine aussi appelée hormone du sommeil.

Les peptides, ces boosters de sommeil

Outre le tryptophane, les chercheurs ont découvert que le lait contient aussi des peptides, de petites chaînes d’acides aminés. Ces derniers agissent comme des somnifères et peuvent “prolonger de manière significative la durée du sommeil et augmenter sa qualité de 58 à 83%”. C’est pendant le processus de digestion que ces peptides font effet, d’où l’intérêt de boire un lait chaud 30 minutes à une heure avant de se coucher.

Vous aimez nos contenus ? Recevez chaque jour nos dernières publications gratuitement et directement dans votre boite mail Recevoir la newsletter

Le chocolat chaud, une variante gourmande

Pour plus de gourmandise, un chocolat chaud à base de chocolat noir (70% de cacao minimum) peut être une alternative intéressante. Le chocolat noir est une source de magnésium, connu pour réduire le stress et l’anxiété.

L’avis de la rédaction La simplicité de cette étude est rafraîchissante. Un remède aussi accessible et réconfortant que le lait chaud pour lutter contre l’insomnie mérite d’être essayé. Il est toujours intéressant de découvrir comment des produits de tous les jours peuvent avoir un impact significatif sur notre bien-être. Cependant, rappelons-nous qu’une bonne hygiène de vie et une alimentation équilibrée demeurent les piliers d’un sommeil de qualité.