7 astuces éprouvées pour rebondir après une nuit blanche

Si vous avez passé une nuit blanche, que ce soit à cause d'une insomnie ou d'une fête jusqu'au petit matin, votre fatigue affectera vos performances. Un spécialiste propose des astuces pour récupérer efficacement. D'ailleurs, savez-vous lesquelles ?

Tl;dr Après une nuit blanche, évitez de dormir toute la journée.

Exposer à la lumière du jour aide à favoriser l’éveil.

Privilegiez les féculents et hydratez-vous régulièrement.

Des techniques de relaxation peuvent améliorer votre sommeil.

La vie moderne peut souvent nous priver de sommeil, que ce soit à cause d’une insomnie ou d’une soirée tardive. Selon Marc Rey, neurologue et président de l’Institut national du sommeil et de la vigilance (INSV), le manque de sommeil peut sérieusement altérer nos performances. Voici donc quelques conseils pour récupérer de manière efficace.

La matinée, un moment essentiel

Il est crucial de ne pas succomber à la tentation de dormir toute la journée. “C’est une erreur majeure. Il faut absolument que la matinée existe”, prévient le spécialiste. En effet, “le sommeil diurne n’est pas aussi réparateur que le sommeil nocturne”. Être actif dès le matin permet de favoriser l’endormissement le soir, il est donc recommandé de se coucher plus tôt que d’habitude le soir suivant.

Stimuler l’éveil

Pour stimuler l’éveil, deux techniques sont particulièrement efficaces : prendre une douche tiède et faire un peu de sport. De plus, s’exposer à la lumière du jour permet de bloquer la sécrétion de mélatonine, l’hormone du sommeil.

Vous aimez nos contenus ? Recevez chaque jour nos dernières publications gratuitement et directement dans votre boite mail Recevoir la newsletter

Alimentation et hydratation

Côté alimentation, il faut privilégier “les sucres lents, comme les féculents” et se mettre à table à des horaires normaux pour recaler son horloge biologique. De même, il est crucial de s’hydrater correctement pour maintenir l’équilibre énergétique et améliorer la concentration.

Des techniques de relaxation pour un meilleur sommeil

Enfin, des techniques de relaxation telles que la méditation guidée, le yoga doux ou des exercices de respiration profonde peuvent aider à détendre le corps et l’esprit, favorisant ainsi un meilleur sommeil le soir suivant.