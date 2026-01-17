Des modifications cérébrales durables observées chez les astronautes de retour sur Terre

De récentes études révèlent que les astronautes, après leur retour de mission spatiale, présentent des modifications cérébrales persistantes. Ces découvertes soulignent l’impact durable des séjours prolongés en apesanteur sur la structure et le fonctionnement du cerveau humain.

Tl;dr Microgravité modifie la forme du cerveau des astronautes.

Effets persistants sur l’équilibre au retour sur Terre.

Découverte clé pour améliorer la réadaptation post-vol spatial.

Des cerveaux transformés par la microgravité

Au fil des années, de multiples études ont mis en lumière les conséquences de la microgravité sur l’organisme humain. Or, une équipe internationale menée par la physiologiste Rachael Seidler, affiliée à l’Université de Floride, vient tout juste d’apporter un éclairage inédit : les séjours dans l’espace modifient subtilement, mais durablement la forme même du cerveau des astronautes.

Les chercheurs ont analysé les mesures cérébrales de 26 astronautes, dont certains revenus de missions de plus d’un an, ainsi que celles de 24 participants à une expérience de 60 jours au lit incliné, organisée par l’Agence spatiale européenne. Cette technique reproduit au sol certains effets physiologiques observés en apesanteur. Verdict ? Des changements mesurables et localisés dans le cerveau, persistant parfois jusqu’à six mois après le retour sur Terre.

L’équilibre perturbé des astronautes au retour

Si ces modifications n’affectent ni le quotient intellectuel ni la personnalité, elles semblent cibler surtout les régions impliquées dans le maintien de l’équilibre, la proprioception et le contrôle sensorimoteur. En particulier, l’insula postérieure – zone clé pour traiter les informations liées à l’équilibre – montre les déplacements les plus prononcés. Les chercheurs notent que plus ce déplacement est marqué, plus les difficultés à retrouver sa stabilité au sol sont importantes pour les anciens astronautes. D’ailleurs, nombreux sont ceux qui relatent cette lutte lors des premiers jours suivant leur retour ; pour certains, il faut plusieurs semaines voire des mois avant une récupération complète.

À ce titre, voici ce que montrent clairement ces observations :

Déplacement du cerveau vers le haut et l’arrière dans la boîte crânienne.

vers le haut et l’arrière dans la boîte crânienne. Ventricules cérébraux , eux aussi, sujets à cette redistribution verticale.

, eux aussi, sujets à cette redistribution verticale. Diversité régionale : chaque partie du cerveau réagit différemment à l’absence de gravité.

L’origine du phénomène : redistribution des fluides corporels

Sans surprise, c’est avant tout le déplacement interne des fluides – sang et liquide céphalorachidien compris – qui semble en cause. En apesanteur, ces fluides ne « coulent » plus vers le bas, mais s’accumulent différemment, modifiant discrètement la position des tissus cérébraux. De précédentes expériences terrestres avaient déjà relevé ce phénomène chez des volontaires allongés tête en bas durant plusieurs semaines.

Vers une meilleure prise en charge post-mission ?

Loin d’être anodines, ces découvertes ouvrent de nouveaux horizons pour accompagner le retour sur Terre des équipages spatiaux. Comme le souligne l’équipe scientifique : « Ces résultats offrent désormais des repères quantitatifs pour développer des interventions ciblées et optimiser la récupération après vol spatial. » À terme, une meilleure compréhension de ces transformations permettra sans doute d’envisager des missions spatiales longues avec davantage de garanties sanitaires.

Les résultats complets sont publiés dans les colonnes du très respecté Proceedings of the National Academy of Sciences.