Des scientifiques cultivent des cerveaux humains dans l’espace pour combattre Alzheimer

Découverte révolutionnaire dans la lutte contre Alzheimer : des scientifiques parviennent à cultiver des cerveaux humains dans l'espace pour mieux comprendre et potentiellement guérir cette maladie dégénérative.

Tl;dr L’Alzheimer touche 6,9 millions de personnes âgées aux États-Unis.

Des cerveaux humains miniatures ont été cultivés pour étudier de nouveaux traitements.

Axonis Therapeutics a développé une thérapie génique prometteuse pour traiter des maladies neurologiques.

L’Alzheimer, une maladie qui touche des millions de personnes âgées

L’Alzheimer est la maladie neurodégénérative la plus répandue. En effet, elle touche près de 6,9 millions de personnes de 65 ans et plus rien qu’aux États-Unis. Cette maladie, qui représente la cause principale de la démence, affecte principalement les personnes âgées de 75 ans et plus. Le monde compte plus de 55 millions de personnes atteintes de démence, dont 60% à 70% souffrent de la maladie d’Alzheimer.

Une maladie incurable, mais avec de l’espoir pour le futur

L’Alzheimer est un processus biologique qui se caractérise par l’apparition de protéines amyloïdes et de neurofibrilles dans le cerveau. Ces dernières provoquent la mort des cellules cérébrales et le rétrécissement du cerveau. Malheureusement, il n’existe pas de remède à ce jour. Cependant, des avancées scientifiques récentes ouvrent des pistes intéressantes pour le traitement de cette maladie incurable. Des scientifiques ont réussi à cultiver de minuscules cerveaux humains dans l’espace afin d’étudier de nouvelles méthodes de traitement de l’Alzheimer.

Le rôle d’Axonis Therapeutics dans la lutte contre l’Alzheimer

Axonis Therapeutics, une entreprise biotechnologique, a développé une nouvelle thérapie génique prometteuse. Elle utilise des vecteurs viraux pour cibler et traiter le système nerveux central. Ces vecteurs viraux pourraient être particulièrement utiles pour traiter l’Alzheimer. Cette expérience pourrait révolutionner la recherche sur ces maladies actuellement incurables en fournissant un modèle précis pour tester de nouveaux traitements.

Vous aimez nos contenus ? Recevez chaque jour nos dernières publications gratuitement et directement dans votre boite mail Recevoir la newsletter

Le fonctionnement de la thérapie génique

La thérapie génique est perçue depuis longtemps comme un traitement potentiel pour de nombreux troubles neurologiques. Le traitement d’Axonis consiste à utiliser des vecteurs viraux pour introduire un gène de protéine fluorescente dans les neurones. Ce processus serait un succès si ces neurones se mettent à briller en vert néon. Les premiers tests sur des souris ont montré des résultats prometteurs, mais la prochaine étape cruciale consistait à tester sur un modèle humain précis. C’est là que la Station spatiale internationale (ISS) est entrée en jeu.

Des résultats encourageants

En août 2023, Axonis a envoyé des matériaux congelés, y compris des vecteurs viraux, des neurones matures et des astrocytes, à l’ISS. Les matériaux ont été injectés dans un système de culture spécialisé connu sous le nom de BioCell. « Nous avons pu valider la capacité de ciblage de la thérapie génique et montrer que nous avons rapidement formé des modèles 3D du cerveau humain », a déclaré Shane Hegarty, cofondateur et directeur scientifique d’Axonis Therapeutics.

La lutte contre l’Alzheimer est un défi de taille, mais les avancées scientifiques offrent des pistes prometteuses pour l’avenir.