Un mécanisme cérébral discret pourrait éclairer l’augmentation du risque d’Alzheimer avec l’âge

Des chercheurs mettent en lumière un mécanisme cérébral longtemps resté inaperçu, susceptible d'éclairer la hausse du risque de développer la maladie d'Alzheimer avec l'âge. Cette avancée pourrait ouvrir de nouvelles pistes pour comprendre ce lien complexe.

Tl;dr Protéines neuronales s’accumulent, recyclage ralenti avec l’âge.

Microglies débordées, communication cérébrale affectée.

Nouvelles pistes pour comprendre les maladies neurodégénératives.

Un nettoyage cérébral qui s’essouffle avec l’âge

En avançant en âge, le cerveau montre des signes d’essoufflement dans sa capacité à éliminer ses propres déchets. Une étude récente menée par l’équipe d’Ian Guldner, neuroscientifique à l’Université Stanford, met en lumière un mécanisme longtemps resté dans l’ombre : le ralentissement du recyclage des protéines synaptiques, essentielles à la communication entre neurones. Ce phénomène n’a rien d’anecdotique puisqu’il touche de plein fouet le fonctionnement de plus d’un quadrillion de synapses reliant nos 86 milliards de neurones.

Des protéines en panne de recyclage

Le travail des chercheurs s’est focalisé sur la dynamique de renouvellement des protéines au sein du cerveau. Grâce à une nouvelle technique d’étiquetage biologique, ils ont suivi la « durée de vie » de milliers de protéines chez des souris jeunes, adultes et âgées. Résultat frappant : passé un certain âge, les neurones prennent deux fois plus de temps pour dégrader et recycler leurs protéines usées qu’au début de la vie adulte. Cette baisse d’efficacité favorise alors l’accumulation de déchets protéiques au niveau des synapses.

Parmi ces protéines, beaucoup sont impliquées dans la signalisation neuronale et la régulation du relâchement des neurotransmetteurs — les fameux messagers chimiques du cerveau. Mais une question demeure : pourquoi ces molécules semblent-elles si vulnérables à l’agrégation au fil du temps ? Les auteurs n’apportent pas encore de réponse définitive.

Microglies surmenées, communication perturbée

Face à ce débordement, les cellules immunitaires du cerveau — les microglies — interviennent comme une sorte de service de voirie, absorbant les amas protéiques et élaguant les synapses obstruées. Mais cette activité intense finit par saturer ces auxiliaires essentiels, risquant in fine d’altérer leur capacité à maintenir une communication fluide entre neurones. D’après Guldner, « Si les microglies se retrouvent submergées par trop de protéines endommagées issues des synapses, elles pourraient perdre en efficacité et contribuer aux troubles neurologiques liés à l’âge. »

Voici quelques conséquences majeures observées par les chercheurs :

Dysfonctionnement synaptique : Une étape clé vers le déclin cognitif.

Une étape clé vers le déclin cognitif. Mécanismes communs aux maladies neurodégénératives : Certains déchets protéiques sont également impliqués dans Alzheimer ou Parkinson.

Nouvelles perspectives pour la recherche

Le lien établi entre perte synaptique et défaillance des microglies offre une grille de lecture inédite sur le vieillissement cérébral. Plusieurs protéines identifiées n’avaient jamais été reliées jusque-là aux maladies neurodégénératives — une piste prometteuse pour de futurs traitements ou marqueurs biologiques innovants. Selon le biochimiste F. Ulrich Hartl, directeur à l’Institut Max Planck de Biochimie, « L’innovation réside dans cette capacité technique à observer précisément la dégradation protéique neuronale ».

L’espoir est donc permis : en traquant ces protéines dans le sang au fil du vieillissement ou face à la maladie, il deviendrait envisageable d’évaluer plus finement la santé cérébrale et peut-être, un jour, intervenir avant que le système ne s’enraye définitivement.