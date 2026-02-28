Le placenta, un indicateur précoce insoupçonné du risque de schizophrénie ?

Des recherches récentes suggèrent que le placenta pourrait contenir des indices précoces de vulnérabilité à la schizophrénie, ouvrant la voie à une meilleure compréhension des origines de ce trouble psychiatrique et à d’éventuelles stratégies de dépistage précoce.

Tl;dr Le cannabis pendant la grossesse altère des marqueurs placentaires clés.

Ces marqueurs sont associés à un risque accru de schizophrénie.

Identifier ces risques tôt pourrait améliorer la prévention.

Une nouvelle lumière sur les origines de la schizophrénie

Depuis quelques années, l’attention des chercheurs se porte sur le rôle du placenta dans le développement de troubles psychiatriques tels que la schizophrénie. Ce trouble, qui touche près d’un pour cent de la population canadienne, s’accompagne de difficultés majeures de santé, dont une réduction notable de l’espérance de vie. Plusieurs facteurs environnementaux et génétiques – allant des conditions prénatales défavorables à l’urbanisation en passant par les antécédents familiaux ou les traumatismes infantiles – sont déjà connus pour augmenter le risque.

Le placenta, témoin silencieux des risques précoces

De récentes études mettent en avant le concept d’axe placenta-cerveau. Le placenta, véritable « mémoire » des événements survenus durant la grossesse, peut enregistrer des perturbations pouvant affecter durablement le développement cérébral du fœtus. Parmi les découvertes marquantes : certaines modifications génétiques observées dans le placenta lors de naissances avec un faible poids sont étroitement associées à un risque plus élevé non seulement de schizophrénie mais aussi d’autres troubles comportementaux comme l’autisme ou des difficultés cognitives.

Mais ce n’est pas tout. Au Canada, depuis la légalisation du cannabis en 2018, sa consommation pendant la grossesse connaît une augmentation préoccupante — particulièrement chez les adolescentes où elle atteint 24 %. Or, l’exposition prénatale au cannabis est déjà connue pour accroître le risque de faible poids à la naissance. Ce que l’on ignorait jusqu’ici, c’était son impact potentiel sur les biomarqueurs placentaires liés à la schizophrénie.

Cannabis et schizophrénie : une corrélation renforcée par l’expérimentation

Pour lever ce voile, une équipe dirigée par Daniel Hardy, professeur à l’Université Western, a mené une étude publiée dans Biology of Reproduction. Son équipe a administré du THC (la principale substance psychoactive du cannabis) à des rates gestantes via un mélange comestible. Résultat : leur progéniture présentait dès le plus jeune âge des anomalies dans le filtrage sensoriel – un test clé utilisé dans le diagnostic humain de la schizophrénie. Plus frappant encore, le placenta des petits exposés affichait une augmentation significative de certains marqueurs associés à ce trouble.

Pour valider ces observations, les chercheurs ont exposé in vitro des cellules humaines placentaires au THC et constaté le même phénomène : hausse nette de l’expression des gènes liés au risque schizophrénique.

Voici ce qu’il faut retenir :

L’exposition prénatale au THC modifie durablement certains biomarqueurs du placenta.

Ces altérations sont corrélées à une vulnérabilité accrue aux troubles psychiatriques chez l’enfant.

Vers une prévention ciblée dès la naissance ?

Ces travaux ouvrent un espoir prudent : dépister très tôt – parfois dès la naissance – les enfants exposés à un risque accru grâce à l’analyse du placenta pourrait permettre d’envisager des interventions préventives adaptées, tant psychologiques que nutritionnelles. Toutefois, il reste nécessaire d’étudier l’impact d’autres composants du cannabis tels que le CBD, ou encore celui du mode de vie paternel avant conception. Pour autant, ces résultats constituent déjà un signal fort adressé aux autorités sanitaires comme Santé Canada, alors que les politiques publiques s’ajustent face à une consommation croissante chez les femmes enceintes.