Le CBD, un allié pour apaiser la douleur et améliorer le sommeil

Le cannabidiol est une option à explorer pour les personnes manquant de sommeil ou souhaitant apaiser certaines douleurs.

Le cannabidiol, abrégé CBD, est l’un des composés actifs naturellement présents dans le chanvre, qui est la plante du cannabis. Ne possédant pas les propriétés du THC, il n’est donc pas classé comme stupéfiant ou psychotrope.

Fin 2022, le Conseil d’Etat annulait l’arrêté interdisant la vente des fleurs et feuilles de cannabis sans propriétés stupéfiantes et rappelait :

Les données scientifiques avancées par les parties ont montré que le CBD a des propriétés décontractantes et relaxantes et des effets anticonvulsivants, mais n’a pas d’effet psychotrope et ne provoque pas de dépendance, à la différence du THC.