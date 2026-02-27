Des chercheurs alertent sur la montée rapide de la résistance aux antibiotiques d’un ancien tueur

Des chercheurs alertent sur la progression rapide de la résistance aux antibiotiques d’un agent pathogène ancien, autrefois maîtrisé par les traitements. Cette évolution menace l’efficacité des thérapies actuelles et suscite de vives préoccupations dans la communauté scientifique.

Tl;dr La typhoïde devient résistante aux antibiotiques majeurs.

Les souches XDR se répandent rapidement à l’échelle mondiale.

La vaccination est essentielle pour freiner la crise émergente.

Une menace qui ressurgit

Il fut un temps où la fièvre typhoïde, cette maladie millénaire, représentait une crainte constante dans de nombreux pays. Aujourd’hui, bien que largement jugulée dans les États développés, elle fait un retour remarqué sur le devant de la scène mondiale, portée par une évolution préoccupante de son agent infectieux : le Salmonella enterica sérovar Typhi, ou S. Typhi.

Le problème ? Ce bacille adopte désormais des mécanismes sophistiqués de résistance aux antibiotiques. Une étude internationale publiée en 2022 a mis en lumière l’ampleur du phénomène : les chercheurs ont séquencé près de 3 500 génomes issus de cas enregistrés entre 2014 et 2019 dans des pays d’Asie du Sud tels que le Népal, le Bangladesh, le Pakistan et l’Inde. Le constat est sans appel : les souches dites XDR (pour « extensively drug-resistant ») progressent à grande vitesse, remplaçant peu à peu les variantes plus sensibles.

XDR Typhi : un péril mondial

Les souches XDR ne se contentent pas d’être imperméables aux antibiotiques traditionnels comme l’ampicilline ou le chloramphénicol ; elles commencent aussi à défier les traitements plus récents, incluant fluoroquinolones et céphalosporines de troisième génération. Plus inquiétant encore, ces super-bactéries se propagent bien au-delà des frontières sud-asiatiques. Depuis 1990, près de 200 cas d’exportation ont été identifiés vers l’Afrique de l’Est et du Sud-Est, mais aussi jusqu’au Royaume-Uni, aux États-Unis et au Canada.

Face à cette montée en puissance, le Pr Jason Andrews (Stanford University) confiait : « La vitesse à laquelle ces souches résistantes émergent et circulent internationalement suscite une vive inquiétude et souligne l’urgence d’élargir les mesures préventives. » Cette alerte n’est pas nouvelle ; dès 2016 au Pakistan était isolée la première souche XDR. Trois ans plus tard, elle dominait déjà localement.

L’arsenal thérapeutique s’épuise

Pendant des décennies, l’espoir reposait sur les antimicrobiens de dernière génération — quinolones ou macrolides notamment. Hélas, dès le début des années 2000 en Asie du Sud-Est, plus de 85 % des isolats portaient déjà une résistance aux quinolones ; quant à la céphalosporine, elle subissait le même sort. Aujourd’hui, il ne reste qu’une option orale : l’azithromycine. Mais la fenêtre se referme rapidement : selon les scientifiques ayant mené l’étude récente, des mutations facilitant sa résistance se multiplient dangereusement. Si ces dernières venaient à être intégrées par XDR S. Typhi… alors tous les traitements oraux actuels pourraient devenir inefficaces.

Vaccination et prévention : des solutions pressantes

Devant ce panorama sombre — rappelons que la maladie peut être mortelle dans un cas sur cinq si non traitée — la solution passe principalement par la vaccination. Plusieurs experts soulignent que :

L’introduction massive du vaccin conjugué contre la typhoïde pourrait prévenir jusqu’à 36 % des cas chez les enfants urbains (d’après une étude indienne).

Des pays comme le Pakistan montrent la voie en généralisant ces campagnes vaccinales ; l’OMS a validé quatre vaccins depuis avril 2025 pour accompagner ce mouvement mondial.

Rien n’indique que ce défi sanitaire restera circonscrit à une seule région du globe. L’histoire récente nous enseigne que les maladies savent franchir toutes les frontières — raison supplémentaire pour investir sans délai dans la recherche et rendre accessibles ces vaccins partout où ils sont nécessaires.