Les vaccins, comment ça marche ?

Si nous savons à quoi sert le vaccin, connaissons-nous son principe de fonctionnement ?

TL;DR Les germes peuvent causer des maladies, mais le corps se défend avec le système immunitaire.

Les anticorps sont des acteurs clés du système immunitaire, qui apprennent à combattre spécifiquement les antigènes (parties spécifiques des germes).

Les vaccins imitent les antigènes pour entraîner notre système immunitaire sans causer la maladie, et participent à la formation de l’immunité communautaire.

Notre bouclier interne : le système immunitaire

Les germes, omniprésents, entrainent parfois des maladies, voire la mort, lorsque le corps y est vulnérable. Fort heureusement, notre organisme dispose d’une série d’outils pour contrer ces agents pathogènes, premiers responsables des maladies.

Le premier obstacle à leur progression est ce que l’on appelle les barrières physiques : la peau, le mucus, les cils. Si malgré tout un agent pathogène parvient à franchir ces barricades, c’est là qu’intervient le système immunitaire.

Les acteurs-clés : les anticorps

Pour comprendre le rôle central des anticorps dans notre défense interne, il faut d’abord s’intéresser à leur ennemi : l’agent pathogène. Qu’il soit de nature bactérienne, virale, parasitaire ou fongique, ce germe a la particularité de se composer d’éléments uniques appelés antigènes, qui déclenchent la formation des anticorps.

Ces derniers sont en quelque sorte les « soldats » de notre corps, entraînés à reconnaître et lutter contre un antigène spécifique. Une fois educated à combattre un antigène, les anticorps restent en veille dans l’organisme, prêts à frapper si l’agent pathogène réapparaît.

Les vaccins, école du guerrier immunitaire

Le principe du vaccin repose sur cette capacité d’apprentissage de notre système immunitaire. En intégrant à sa composition un antigène affaibli ou inactif, le vaccin permet d’activer l’éducation des anticorps sans induire la maladie.

En d’autres termes, il prépare notre corps à une éventuelle attaque future, en créant des cellules mémoire productrices d’anticorps. De ce fait, une nouvelle exposition au même agent pathogène déclenchera une réaction immunitaire rapide et efficace.

L’immunité collective, une arme contre les épidémies

La vaccination est également un pilier de l’immunité collective. Les personnes ne pouvant être vaccinées, à cause d’allergies graves ou d’un système immunitaire affaibli – due à certaines maladies comme le cancer ou le VIH- sont indirectement protégées par la vaccination d’autres personnes. En effet, plus il y a de personnes vaccinées dans une communauté, moins les agents pathogènes ont la chance de circuler, ce qui limite le risque d’exposition pour ceux non vaccinés.

C’est ce que l’on appelle l’immunité collective. Toutefois, rappelons que ni le vaccin, ni l’immunité collective seule n’offrent une protection totale, mais ils constituent ensemble une barrière robuste contre les épidémies.