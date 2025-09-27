Deux aliments du quotidien recommandés par des cardiologues pour faire baisser le cholestérol et protéger le cœur

Des cardiologues mettent en avant deux aliments du quotidien capables de faire baisser le taux de « mauvais » cholestérol LDL et d’améliorer la santé cardiovasculaire sur le long terme, offrant ainsi une alternative naturelle aux effets des statines.

Tl;dr L’avoine réduit naturellement le mauvais cholestérol.

Les stérols végétaux agissent comme alternative naturelle aux statines.

Des aliments enrichis facilitent la gestion du cholestérol.

Un risque silencieux mais omniprésent

On l’appelle parfois le « tueur silencieux » : le cholestérol élevé s’installe insidieusement, ne montrant que rarement des signes visibles, tout en abîmant progressivement le cœur. La majorité des personnes ne découvrent leur hypercholestérolémie qu’à l’occasion d’une prise de sang. Or, négligée, cette affection favorise les accidents cardiovasculaires majeurs, tels que l’infarctus ou l’AVC. Si les statines restent une référence dans la prise en charge, certains cardiologues rappellent qu’il existe aussi des solutions naturelles, intégrables au quotidien.

Avoine et phytostérols : des alliés validés par la science

Impossible d’ignorer aujourd’hui les effets prouvés de deux familles d’aliments. D’abord, l’avoine, reconnue pour sa richesse en fibres solubles — en particulier le bêta-glucane — capable de réduire le taux de « mauvais cholestérol » (LDL) dans le sang. Lorsqu’elle est consommée régulièrement (environ 3,5 grammes de bêta-glucane par jour sur plusieurs semaines), elle induit une diminution mesurable du LDL, de l’ordre de 4 %. Ce résultat s’explique par la capacité de cette fibre à former un gel dans l’intestin qui piège les acides biliaires riches en cholestérol.

Par ailleurs, les stérols et stanols végétaux, parfois regroupés sous le terme « phytostérols », offrent une approche complémentaire. Naturellement présents dans nombre de végétaux — fruits, légumes, huiles et céréales — ils limitent l’absorption intestinale du cholestérol. Toutefois, pour atteindre un effet significatif (jusqu’à 12 % de baisse du LDL selon certaines études), il convient de recourir à des produits enrichis tels que certains yaourts ou laits spécifiquement formulés.

Adapter son alimentation au quotidien : conseils pratiques

Adopter ces aliments n’a rien d’insurmontable. Pour celles et ceux qui souhaitent agir sur leur cholestérol via leur assiette :

Démarrer la journée avec un bol de flocons d’avoine agrémentés de fruits frais ou oléagineux.

Privilégier les produits laitiers enrichis en stérols végétaux lors des repas.

Varier ses apports en privilégiant fruits, légumes et céréales complètes pour un effet global bénéfique sur le cœur.

Avant toute modification alimentaire importante ou prise simultanée avec un traitement médicamenteux, il vaut mieux toutefois solliciter l’avis d’un spécialiste — cardiologue ou diététicien diplômé — afin d’ajuster la démarche à son profil personnel.

L’essentiel : surveiller et agir tôt

Renforcer sa vigilance face au cholestérol élevé, c’est anticiper bien davantage que soigner. Privilégier des options naturelles validées par la recherche n’empêche pas la consultation médicale ; elles viennent compléter utilement une stratégie globale contre ce risque invisible, mais bien réel pour le système cardiovasculaire.