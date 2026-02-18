Une protéine surpasse le cholestérol pour prédire les risques de maladies cardiaques

Une nouvelle étude met en avant l’efficacité d’une protéine spécifique pour évaluer le risque de maladies cardiovasculaires, surpassant ainsi le cholestérol, longtemps considéré comme l’indicateur principal dans la détection des affections cardiaques.

Tl;dr La protéine C-réactive permet de mieux prédire les maladies cardiaques que le cholestérol.

L’inflammation est centrale dans l’athérosclérose et les attaques cardiaques.

Un style de vie sain fait diminuer le cholestérol et la protéine C-réactive.

L’inflammation, nouvel indicateur clé des maladies cardiovasculaires

Au fil du temps, la compréhension des facteurs de risque liés aux maladies cardiovasculaires a considérablement évolué. Si l’on pensait jusque-là que le taux de cholestérol était l’élément principal à surveiller, de récentes recommandations de l’American College of Cardiology, publiées en septembre 2025, invitent désormais à accorder une attention particulière à un autre marqueur : la protéine C-réactive. Ce biomarqueur, aisément détectable lors d’une prise de sang classique, s’impose comme un indicateur plus fiable du risque de développer une maladie cardiaque que le seul taux de cholestérol.

La protéine C-réactive : au cœur du dépistage

Produite par le foie en réponse à diverses agressions telles que des infections, des lésions ou encore certaines maladies chroniques (obésité, diabète), la protéine C-réactive reflète la présence d’une inflammation persistante dans l’organisme. Un niveau faible – inférieur à 1 milligramme par décilitre – est rassurant ; en revanche, dépasser les 3 mg/dl indique une inflammation significative et un danger accru pour le cœur. À titre d’exemple, près de 52 % des Américains présenteraient des taux élevés.

Divers travaux scientifiques démontrent que ce marqueur prédit plus efficacement le risque d’infarctus ou d’AVC que le fameux « mauvais » cholestérol (LDL) ou encore que la lipoprotéine(a), dont le caractère héréditaire ne laisse guère de place à la prévention par le mode de vie. Notons d’ailleurs qu’un test sanguin mesurant l’apolipoprotéine B, c’est-à-dire le nombre de particules transportant ce cholestérol LDL, offre également une évaluation plus fine du danger.

L’inflammation au centre du processus pathologique

Mais pourquoi tant d’insistance sur l’inflammation ? Parce qu’elle joue un rôle déterminant dès les premiers stades du développement des plaques graisseuses sur les parois artérielles – un phénomène appelé athérosclérose. Au moindre dommage vasculaire (hyperglycémie, tabac…), les cellules immunitaires affluent et se mettent à engloutir les particules de cholestérol circulant dans le sang, formant peu à peu ces fameuses plaques. Ce mécanisme peut se prolonger pendant des décennies jusqu’à ce qu’une réaction inflammatoire intense finisse par fissurer la plaque et provoquer la formation d’un caillot responsable d’un infarctus ou d’un AVC.

Miser sur une prévention globale et personnalisée

Finalement, vouloir prévenir les maladies cardiovasculaires ne se résume pas à bannir le cholestérol de son assiette. Pour agir efficacement sur tous les fronts, il est conseillé aux patients et professionnels d’évaluer conjointement plusieurs paramètres : taux de LDL-cholestérol, protéine C-réactive, apolipoprotéine B et lipoprotéine(a). Une approche complète qui permet aussi d’identifier les leviers modifiables : exercice physique régulier, perte de poids, alimentation riche en fibres et oméga-3 (légumineuses, oléagineux…), gestion du stress ou encore arrêt du tabac figurent parmi les gestes essentiels.

La prévention repose moins sur une solution miracle que sur l’engagement durable envers ces fondamentaux bien connus, mais parfois négligés.