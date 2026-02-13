La perte de mémoire de l’Alzheimer serait liée à un dysfonctionnement du mode « relecture » du cerveau

Des recherches récentes suggèrent que les troubles de la mémoire dans la maladie d’Alzheimer seraient liés à un dysfonctionnement du mécanisme cérébral de « relecture », un processus essentiel au rappel des souvenirs et à la consolidation des informations.

Tl;dr La consolidation des souvenirs est perturbée dans l’Alzheimer.

Les cellules de l’hippocampe rejouent mal les séquences mémorielles.

De nouvelles pistes pour un diagnostic précoce émergent.

Quand la mémoire se détraque : ce que révèle une étude sur la maladie d’Alzheimer

Au fil des années, la recherche s’attarde sur les mécanismes profonds de la maladie d’Alzheimer, mais une zone d’ombre persistait : comment, précisément, les souvenirs s’étiolent-ils au fil du temps ? Une équipe de University College London apporte aujourd’hui un éclairage inédit grâce à des expériences menées sur des souris dont le cerveau reproduit les lésions observées chez les patients humains.

L’hippocampe en « mode replay »… défaillant

Le cœur du problème semble se loger dans l’hippocampe, cette région cérébrale cruciale pour la mémoire spatiale. Selon les chercheurs, nos cerveaux rejouent naturellement nos souvenirs lors des périodes de repos — une sorte de « mode replay » interne. Ce processus permettrait aux souvenirs récents de passer en mémoire à long terme. Pourtant, lorsque des plaques toxiques d’amyloïde-bêta colonisent l’hippocampe, tout se dérègle : les cellules impliquées, appelées place cells, n’arrivent plus à rejouer correctement la séquence initiale.

« Ce n’est pas que le cerveau cesse d’essayer de consolider les souvenirs ; c’est le processus même qui tourne à vide », explique le neuroscientifique Caswell Barry. Les scientifiques ont observé que si la fréquence des replays restait stable chez les souris malades, l’ordre des scènes mémorielles devenait chaotique – tel un film dont on aurait mélangé toutes les bobines.

Souris et labyrinthes : quand le souvenir se brouille

Les conséquences ne se limitent pas à une simple perte de repères abstraite. Confrontés à des labyrinthes, les animaux testés oubliaient fréquemment les chemins déjà parcourus durant une même session. Plus inquiétant encore, la correspondance entre place cells et lieux précis du labyrinthe s’effondrait progressivement. Cette instabilité cellulaire pourrait expliquer pourquoi les personnes atteintes d’Alzheimer peinent à se souvenir d’itinéraires ou d’événements récents.

Voici quelques éléments notables mis en évidence par cette étude :

Perturbation du replay : Les séquences mémorielles sont désorganisées malgré leur répétition.

Les séquences mémorielles sont désorganisées malgré leur répétition. Labilité neuronale : La cartographie cellule-lieu devient instable avec le temps.

Vers un diagnostic plus précoce ?

Si ces résultats concernent pour l’instant un modèle murin, ils ouvrent néanmoins la voie à de nouveaux outils diagnostiques chez l’humain. D’après Sarah Shipley, il serait envisageable de détecter bien plus tôt la maladie en ciblant spécifiquement ces anomalies du replay hippocampique. Encore faut-il comprendre précisément comment intervenir sans risquer d’aggraver le déséquilibre déjà en place — une quête qui ne fait que commencer.

Chaque avancée dans ce domaine élargit notre compréhension du puzzle complexe qu’est l’Alzheimer, rendant tangible l’espoir d’une prise en charge plus rapide et ciblée des troubles de la mémoire.