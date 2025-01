Le score calcique (CAC) : l’examen cardiaque essentiel pour tous les marathoniens

Tous les marathoniens doivent connaître ce test crucial pour le cœur : le score calcique, une mesure essentielle pour évaluer la santé cardiovasculaire.

Tl;dr La maladie cardiaque est souvent imprévue malgré les avancées médicales.

Le score calcique (CAC) peut détecter les plaques mineures.

L’interprétation du CAC est cruciale pour évaluer le risque cardiaque.

La maladie cardiaque : une réalité imprévue

Malgré l’évolution considérable de la technologie médicale, l’apparition des maladies cardiaques reste souvent inattendue et dramatique. Les projections médiatiques ont tendance à réitérer cette réalité. Pourtant, avec l’approche axée sur la prévention et la détection, de nouvelles techniques de diagnostic permettent maintenant de découvrir même les plaques les plus mineures qui se forment dans vos vaisseaux sanguins.

Le test clé : le CAC

Parmi ces techniques de diagnostic, l’une des plus importantes est le score calcique, ou score CAC. Il s’agit d’un scan CT non invasif qui mesure la quantité de calcium déposée dans les plaques calcifiées des artères coronaires et calcule un score. Plus le score est élevé, plus le risque d’événements cardiaques futurs et d’AVC est grand. Un scan du calcium coronaire est donc un outil d’évaluation extrêmement utile pour ceux qui sont incertains de leur risque de maladie cardiaque.

Interpréter son score CAC

Le score CAC se comprend comme suit :

Score CAC 0 : aucune plaque calcifiée détectable dans les artères coronaires. Cependant, cela n’exclut pas la présence de plaques molles (non calcifiées) ou le risque d’événements cardiaques futurs, surtout chez les individus plus jeunes.

Score CAC 1-100 : calcification légère et risque faible à modéré de maladie des artères coronaires. Des modifications du mode de vie sont recommandées pour ces personnes.

Score CAC 101-300 : calcification modérée et risque modéré à élevé de maladie des artères coronaires. Le médecin recommandera des médicaments préventifs.

Score CAC supérieur à 300 : calcification extensive et risque élevé de maladie des artères coronaires. Un suivi médical intensif, des modifications du mode de vie et une surveillance étroite sont essentiels pour les individus dans cette gamme.

Risque de rupture durant un marathon

L’avantage véritable du CAC est qu’il peut détecter des blocages aussi faibles que 20 à 30%, qui ne sont pas détectables via un ECG ou des tests de stress. C’est lorsque ces blocages de 30% sont manqués que le risque de rupture lors d’un marathon est élevé. Il est toutefois important de noter que les scores CAC doivent être interprétés en combinaison avec d’autres facteurs de risque, tels que les antécédents familiaux, le diabète, l’hypertension, le tabagisme, l’alcoolisme, l’hypercholestérolémie, etc.