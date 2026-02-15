Des mini-moelles épinières humaines créées en laboratoire parviennent à se régénérer après une lésion

Des chercheurs ont réussi à cultiver en laboratoire de minuscules moelles épinières humaines. Ils ont ensuite provoqué des lésions sur ces organoïdes et observé leur capacité à enclencher des processus de réparation, ouvrant la voie à de nouvelles pistes thérapeutiques.

Tl;dr Des mini-moelles épinières humaines ont été réparées en laboratoire.

La thérapie réduit cicatrice gliale et stimule la régénération nerveuse.

Des résultats prometteurs vers de futurs traitements humains.

Un nouvel espoir pour les lésions de la moelle épinière

À l’approche d’une révolution thérapeutique, des chercheurs de Northwestern University viennent de franchir une étape décisive dans la lutte contre les paralysies causées par des blessures à la moelle épinière. En laboratoire, ils ont développé de minuscules organoïdes humains — soit des répliques miniaturisées du tissu médullaire — qu’ils ont ensuite soumis à divers types de traumatismes. Ce faisant, l’équipe a pu observer et documenter précisément les mécanismes de dégénérescence et de réparation, ouvrant la voie à des traitements inédits.

Un modèle humain pour tester une thérapie innovante

Utilisant des cellules souches pluripotentes induites provenant d’un donneur adulte, les scientifiques sont parvenus à faire croître des organoïdes d’environ trois millimètres, reproduisant fidèlement la structure cellulaire d’une véritable moelle humaine : neurones, astrocytes, et couches organisées. Deux types de blessures furent infligés à ces tissus cultivés : une coupure nette au scalpel ou une compression rappelant les accidents graves. Dans chaque cas, on a constaté une mort cellulaire rapide, le développement d’une cicatrice gliale dense et une inflammation marquée — autant de réactions similaires à celles observées lors d’accidents réels.

Les « molécules dansantes » face aux cicatrices gliales

La réponse thérapeutique testée est elle-même issue d’années de recherches antérieures sur le modèle animal. Il s’agit du composé nommé IKVAV-PA, caractérisé par ses « molécules dansantes ». Selon le bio-ingénieur Samuel Stupp, ces peptides thérapeutiques dynamiques ont cette particularité : « Puisque les cellules et leurs récepteurs sont en mouvement constant, il est logique que des molécules mobiles aient plus de chances d’interagir efficacement avec eux ». Appliquée sous forme liquide directement sur les blessures, cette substance forme instantanément un échafaudage qui guide et stimule la repousse des axones — élément clé dans la restauration des connexions nerveuses.

Le contraste entre échantillons traités et non traités s’est révélé frappant :

Cicatrice gliale nettement atténuée chez les organoïdes soignés ;

Diminution significative de l’inflammation ;

Croissance accrue des prolongements neuronaux (neurites).

Bientôt un passage chez l’humain ?

Si ces avancées restent confinées au laboratoire pour l’instant — le chemin jusqu’aux essais cliniques demeure long — leur portée n’en est pas moins remarquable. Les résultats obtenus sur tissus humains confirment ceux déjà notés sur le modèle murin. Pour reprendre les mots du chercheur principal : « C’est une validation encourageante que notre thérapie puisse fonctionner chez l’humain ». De quoi nourrir l’espoir pour tous ceux concernés par les séquelles irréversibles des lésions médullaires.