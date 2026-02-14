Les statines sont-elles vraiment si risquées ? Une étude récente remet en cause les idées reçues

Une récente étude remet en question les inquiétudes largement répandues concernant les effets secondaires des statines, des médicaments pourtant essentiels pour réduire le cholestérol et prévenir les maladies cardiovasculaires. Les chercheurs invitent à réévaluer certains préjugés persistants.

Tl;dr Les statines n’entraînent pas la plupart des effets listés.

Leur bénéfice cardiovasculaire surpasse les rares risques avérés.

Des experts recommandent de reconsidérer les craintes actuelles.

De nouvelles données bousculent les idées reçues sur les statines

Les inquiétudes autour des statines, ces médicaments destinés à réduire le taux de cholestérol, persistent chez une large partie des patients souffrant d’hypercholestérolémie. Pourtant, une étude majeure pilotée par l’Université d’Oxford, récemment publiée dans The Lancet, vient remettre en cause nombre de ces appréhensions. Cette vaste recherche, saluée par la communauté médicale pour son ampleur inédite, s’est penchée sur pas moins de 66 effets secondaires attribués aux statines, impliquant plus de 124 000 participants à travers des essais randomisés.

Des effets secondaires largement surestimés

Si la crainte des patients demeure tenace – certains allant jusqu’à refuser un traitement pourtant potentiellement salvateur –, il apparaît que la majorité des symptômes cités sur les notices ne trouvent pas réellement leur origine dans la prise de statines. Le Pr Michael D. Shapiro, du Center for Preventive Cardiology de Wake Forest Baptist Health, résume : « La plupart des symptômes courants attribués aux statines surviennent aussi fréquemment avec un placebo. » Dans le détail, seuls quelques rares effets ont été observés plus souvent chez les utilisateurs : anomalies mineures des bilans hépatiques, modification légère de la composition urinaire et apparition d’œdèmes – autant d’éléments jugés de « signification clinique incertaine » par l’équipe du Dr Christina Reith, qui a dirigé l’étude.

Bénéfices cardiovasculaires incontestables face à des risques minimes

Les spécialistes rappellent que le vrai danger lié aux statines reste très marginal. Les cas graves comme la myopathie restent rarissimes (1 personne sur 10 000). Quant à l’éventuelle élévation du risque diabétique ou aux troubles musculaires modérés, ils concernent principalement des profils déjà fragilisés par d’autres facteurs (antécédents hépatiques ou glycémie élevée). Pour résumer, voici ce qui ressort clairement :

L’efficacité pour limiter les accidents cardio-vasculaires demeure nettement supérieure au faible nombre d’effets indésirables identifiés.

Les experts estiment même que ces conclusions pourraient amener à réviser l’information officielle délivrée aux patients.

L’appel à la discussion éclairée avec son médecin

Pour celles et ceux encore hésitants face à la prescription de statines, le message semble clair : s’appuyer sur le dialogue avec son médecin traitant et évaluer individuellement ses risques et bénéfices. Le Dr Gordon Huggins, cardiologue au Tufts Medical Center, insiste : « Mon expérience clinique montre que la grande majorité tolère bien ce traitement. » À ce jour, seule une minorité, notamment les personnes âgées de plus de 75 ans ou présentant certaines pathologies préexistantes, nécessiteraient une adaptation spécifique du dosage. Ainsi, loin des idées reçues, les statines confirment leur rôle central dans la prévention cardiovasculaire moderne.