Perdre du poids grâce à l’eau chaude : que disent réellement les spécialistes ?

De nombreuses personnes affirment que boire de l'eau chaude favoriserait la perte de poids. Pour démêler le vrai du faux, des spécialistes examinent les mécanismes à l'œuvre et évaluent l'efficacité réelle de cette pratique courante.

Tl;dr Les bienfaits de l’eau chaude ne dépassent pas l’hydratation.

Rien ne prouve que boire chaud fait perdre du poids.

Soulagement des maux : chaleur, pas température de l’eau.

Un engouement viral pour l’eau chaude

Sur les réseaux sociaux, une nouvelle mode bien-être intrigue : boire quotidiennement une tasse d’eau chaude, nature, promettrait selon ses adeptes des effets spectaculaires. Entre promesses de perte de poids, d’une peau plus nette, ou d’un soulagement des crampes et maux de gorge, la tendance gagne du terrain. Pourtant, sous cette simplicité apparente se cache une réalité plus nuancée.

L’hydratation avant tout

Avant d’examiner les affirmations virales, il convient de rappeler un point essentiel : l’hydratation est cruciale pour la santé. Peu importe sa température, boire suffisamment soutient la digestion, la circulation sanguine et le bon fonctionnement des reins. D’ailleurs, selon une récente étude (2025), manquer d’eau compliquerait la gestion du stress au quotidien. Les bénéfices attribués à l’eau chaude semblent donc plutôt relever de l’acte même de s’hydrater que du choix d’une boisson brûlante.

Démêler le vrai du faux : mythe ou réalité ?

La liste des vertus prêtées à l’eau chaude est longue, mais souvent peu étayée par la science :

Perte de poids : aucune étude sérieuse n’a prouvé que la température favorise la fonte des graisses. Remplacer les sodas par de l’eau (chaude ou froide) reste bénéfique pour limiter les calories ingérées.

aucune étude sérieuse n’a prouvé que la température favorise la fonte des graisses. Remplacer les sodas par de l’eau (chaude ou froide) reste bénéfique pour limiter les calories ingérées. Soulagement des maux de gorge : c’est avant tout la sensation de chaleur qui apaise, en fluidifiant les sécrétions et en calmant les muqueuses irritées – comme peuvent aussi le faire tisanes ou boissons chaudes aromatisées.

c’est avant tout la sensation de chaleur qui apaise, en fluidifiant les sécrétions et en calmant les muqueuses irritées – comme peuvent aussi le faire tisanes ou boissons chaudes aromatisées. Santé de la peau : aucune preuve directe que boire chaud améliore le teint ; maintenir une bonne hydratation reste cependant utile contre la sécheresse cutanée.

aucune preuve directe que boire chaud améliore le teint ; maintenir une bonne hydratation reste cependant utile contre la sécheresse cutanée. Diminution des douleurs menstruelles : là encore, c’est surtout l’application locale de chaleur qui détend les muscles. Avaler simplement de l’eau chaude n’a pas montré d’efficacité particulière.

L’effet rituel et sensoriel avant tout

Pourquoi ces croyances persistent-elles alors ? Probablement parce que tenir entre ses mains une tasse fumante procure un réconfort immédiat et incite à prendre soin de soi. Les témoignages personnels pullulent sur Internet et renforcent ces perceptions positives. Mais pour ce qui concerne les « cures miracles », il vaut mieux garder en tête que rien ne remplace l’importance d’une hydratation régulière — peu importe si votre verre est tiède ou glacé. Ainsi, se fier à son propre ressenti tout en restant lucide face aux tendances virales reste le meilleur conseil.