Des chercheurs identifient un circuit cérébral boostant l’endurance physique chez les souris

Des chercheurs ont identifié chez la souris un circuit cérébral impliqué dans l’amélioration de l’endurance physique. Cette découverte pourrait ouvrir de nouvelles pistes pour comprendre les mécanismes neuronaux liés à la performance et à la résistance à l’effort.

Tl;dr Le cerveau joue un rôle clé dans l’endurance physique.

Des signaux neuronaux renforcent les effets de l’exercice répété.

L’étude sur des souris suggère un impact cérébral durable.

Un lien insoupçonné entre cerveau et endurance

Au-delà des muscles et du cœur, c’est bien le cerveau qui semble tirer les ficelles de notre adaptation à l’exercice physique. C’est ce que révèle une étude menée par une équipe de chercheurs américains, notamment dirigée par le biologiste J. Nicholas Betley de l’Université de Pennsylvanie. Si les spécialistes pensaient jusqu’ici que l’endurance résultait principalement d’adaptations périphériques – os, muscles, système cardio-vasculaire –, la nouvelle recherche bouscule cette vision.

Le rôle central des neurones SF1

Tout se passe au sein de l’hypothalamus ventromédian (VMH), une région cérébrale peu connue du grand public mais essentielle à la gestion de notre énergie. Chez des souris soumises à un entraînement régulier sur tapis roulant, les chercheurs ont observé une activité accrue de certains neurones : les fameux neurones SF1. Plus étonnant encore, cette hyperactivité persistait au moins une heure après l’effort. Sur la durée, soit trois semaines d’entraînement intensif, ces rongeurs montraient non seulement une amélioration significative de leur endurance mais aussi une augmentation durable du signal neuronal dans le VMH.

Sans ces neurones, pas d’adaptation optimale à l’effort

Les expériences sont formelles : lorsque l’activité des neurones SF1 était bloquée chez certaines souris, leurs progrès en endurance disparaissaient. À l’inverse, une activation artificielle de ces mêmes cellules boostait leurs performances. En creux, cela signifie que ces circuits neuronaux orchestrent bel et bien les adaptations métaboliques du corps à l’effort répété. À noter également : après plusieurs semaines d’exercice, la densité des connexions entre ces neurones doublait presque, traduisant une capacité accrue à intégrer les signaux énergétiques venus du reste du corps.

L’espoir d’une application chez l’humain ?

Si tout cela reste pour l’heure cantonné au modèle murin, la perspective intrigue déjà le monde médical. Comme le souligne Nicholas Betley, « A lot of people say they feel sharper and their minds are clearer after exercise ». De plus en plus d’indices pointent vers un effet bénéfique global sur le cerveau : amélioration cognitive, résistance accrue face aux troubles dépressifs… Mais avant d’envisager des applications concrètes chez l’humain, il faudra confirmer que nos propres neurones VMH réagissent aussi positivement à la pratique sportive répétée.

